田園詩歌般的資生堂森林谷圍繞在匯豐銀行雨漩渦周圍。圖： 星耀樟宜

星空花園的奇幻滑梯。圖： 星耀樟宜

樟宜貴賓室內部圖。圖： 樟宜機場集團

座落於新加坡樟宜機場的全新多元生活時尚地標「星耀樟宜」揭秘亮相，獨具匠心的室內景觀和特色餐飲與零售店。「星耀樟宜」位於機場核心位置，占地13.57萬平方米，由全球著名建築設計師薩夫迪（MosheSafdie）操刀設計，以獨特玻璃屋頂以及鋼材外觀設計為亮點，是一座集機場設施、景觀花園、購物休閒、住宿餐飲等多功能於一體的綜合性建築，勢必為來此的遊客帶來獨一無二的體驗。

「在這裡，世界級的購物與特色的餐飲與蔥郁綠色植物完美融合，滿足了當今越來越多眼光敏銳、品味獨到的旅客對旅行意義和體驗上的需求，即便是短暫的中途停留，也可以盡享愉悅的旅行體驗。」星耀樟宜發展有限公司總裁唐昀（Hung Jean）女士表示：「 同時，我們也希望『讓新加坡走向世界，讓世界走進新加坡』的美好願景在『星耀樟宜』得以實現。」

如今，旅客對於目的地和中轉機場體驗的期待越來越高。作為亞洲主要的航空樞紐，樟宜機場將機場營運設施與休閒體驗巧妙結合，並不斷升級，力求為造訪新加坡以及來此轉機的國際乘客提供愉悅而又難忘的旅行體驗。

多個首度亮相新加坡的各國熱門品牌即將在「星耀樟宜」開設門店，其中包括Emack ＆ Bolio’s、JW360˚、Lavender、OYSHO、新加坡精靈寶可夢中心（PokémonCenter Singapore）等等。同時，In Good Company、Supermama和TigerStreet Lab等新加坡國民品牌也將一起入駐。這些來自新加坡的零售商和設計師將在此打造一個零售劇場，與世界分享新加坡的故事。同時，「星耀樟宜」還在一層還設有精心規劃的新加坡特產商店，為旅客提供一站式選擇。

乘客們還會體驗到具有樟宜特色的多樣化零售方式，如複合式零售店、露臺花園餐飲區、位於頂層星空花園（CanopyPark）的餐飲設施，以及來自BengawanSolo、Tiger Street Lab和Nike等家喻戶曉品牌的全新零售概念，甚至購買到星耀樟宜限定發售的產品。

「星耀樟宜」將世界一流的購物體驗和休閒設施與室內花園別出心裁地融為一體。進入「星耀樟宜」，首先映入眼簾的就是位於建築中央的匯豐銀行雨漩渦（HSBC Rain Vortex）。它是目前世界上最高的室內瀑布，絢麗壯美，高達40米，四周是田園詩歌般的園林景觀資生堂森林谷（ShiseidoForest Valley）。其它遊樂設施，如宏利天空之網（Manulife Sky Nets）、樹籬迷宮（HedgeMaze）、鏡子迷宮（Mirror Maze）和奇幻滑梯（DiscoverySlides）與別緻的室內花園環境渾然天成，並將於今年6月10日開放。

樟宜機場2018年年度旅運量達到6,560萬人次，創下新高，在2019年1月與2月，機場旅運量超過1,000萬人次，同比增長5.1％。作為當今世界第七大繁忙的國際機場，為了滿足日益增長的航空旅行需求，樟宜機場1號航廈已進行擴建，其年度旅客容量已增加300萬人次，將樟宜機場的年度旅客容量提升至8,500萬人次。

為了讓乘客更加有效率地出遊，「星耀樟宜」也配備了機場設施，其中包括預辦登機手續和報到櫃台、行李寄存服務和配備了150個座位及淋浴設備的樟宜貴賓室，為空海聯航以及需要接駁渡輪和長途汽車服務的乘客提供無縫中轉服務。

同時，「星耀樟宜」還將開設亞洲第一家YOTELAIR酒店。130間客房設計精巧，普通客房、豪華客房和家庭客房的空間利用也進行了優化，接受最少四小時的預訂。對於在機場短暫停留或過夜的乘客而言，YOTELAIR都是理想之選。另外，YOTELAIR還設有便捷省時的自助辦理機，方便乘客輕鬆辦理入住手續。

樟宜機場集團總裁李紹賢（Lee Seow Hiang）表示：「我們很高興看到樟宜機場最新項目『星耀樟宜』的落成，『星耀樟宜』勢必將為乘客帶來更多難忘的『樟宜體驗』。它對新加坡的世界級旅遊景點和機場設施都是一個重要的補充。不論是前往新加坡還是途經新加坡的乘客，我們都期待您前來探訪『星耀樟宜』。」

凱德集團總裁兼集團首席執行官李志勤（Lee Chee Koon）表示：「隨著『星耀樟宜』的開業亮相，標誌著凱德集團在建造世界級地標性建築的記錄上再添一個里程碑。憑藉頂級零售體驗、景點設施與花園式景觀的融合，『星耀樟宜』展示了我們在房地產開發方面的全方位能力，同時也展現了我們在機場及其零售業建設項目上的無限可能。凱德集團很榮幸能夠參與建設『星耀樟宜』這個具有開創意義的旗艦項目，令新加坡當地的居民和來往的海外旅客都能一睹它的風采。」

(工商 )