英國超模凱倫艾森身著Michael Kors Collection 2019早秋系列。（Michael Kors提供）

42歲德國女演員黛安克魯格（Diane Kruger）與英國超模凱倫艾森（Karen Elson）日前穿著Michael Kors Collection系列服裝出席紐約惠特尼美國藝術博物館派對活動（Whitney Museum of American Art Gala）。產後不到半年，黛安克魯格迅速恢復苗條身材，身著Michael Kors Collection 2019秋冬系列黑色水晶羽毛刺繡西裝外套，白色絲綢襯衫和黑色短褲，搭配銀色蛇紋手拿包，以一貫的優雅與精緻打扮出席活動。

黛安去年11月與男友，《陰屍路》男星諾曼李杜斯（Norman Reedus）迎來第一個小孩。她接受法國雜誌《Madame Figaro》採訪時說：「其實我不生小孩也可以。」她透露，有沒有小孩對她而言一直不是困擾，她對生活滿意，也也許是還沒準備好當媽媽，「不過女兒在正確的時間到來，這是一個驚喜，她很漂亮。」

她懷孕期間依舊在工作，直到不能工作為止。到現在她決定要休息6個月來照顧女兒，「我不會因為錯過了角色覺得自己的決定愚蠢，女兒才是最重要。 24小時不睡覺對我來說沒關係，即使出門要帶著一大堆東西、更多的手提箱也無所謂。」

除了黛安，派對同場明星還有英國超模凱倫艾森等人，凱倫身著Michael Kors Collection 2019早秋系列巧克力色水晶刺繡抓皺禮服，搭配金色閃亮高跟涼鞋和黑色蛇紋手拿包。

(中時 )