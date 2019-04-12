蘭尼斯特家族球鞋。（HBO Asia提供）

坦格利安家族球鞋。（HBO Asia提供）

夜王和異鬼球鞋。（HBO Asia提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》最終季即將播出，HBO Asia授權新加坡球鞋設計品牌SBTG打造四款特製球鞋向該影集致敬。這四雙聯名球鞋將於4月17日至30日在濱沙灣購物商城的潮鞋店Limited Edt Chamber展出，雖然無提供販售，但亞洲的粉絲或球鞋迷可以透過 HBO Asia《冰與火之歌：權力遊戲》微網站參與相關活動，有機會獲得夢幻球鞋乙雙。

SBTG設計師王衛國（Mark Ong）以《冰與火》為靈感，融合其獨有的軍風設計和劇中各主題色調製作而成，其中三雙以家族和其族語為基礎，包括坦格利安家族、史塔克家族、蘭尼斯特家族，第四雙則是以夜王和異鬼的冰色系為基底。聯名球鞋皆內建VeChain的近場無線通訊（NFC，Near-Field Communication）晶片，VeChain是一公開區塊鏈，收藏家能藉由VeChainThor區塊鏈確認是否為正版，使用VeChain手機應用程式即可讀取獨家球鞋幕後製作過程影片。

王衛國表示：「我本身就是《冰與火之歌：權力遊戲》的粉絲，所以當然是一口答應接下此次的合作，因為我覺得這樣的合作會激盪出令人驚豔的火花。在我理解合作的細節後，我更加期待能參與設計這四雙不同的《冰與火之歌：權力遊戲》專屬球鞋，我也會將我個人『迷彩風格』加入設計，讓四雙球鞋既有不同風格又帶有一致性。」

展出資訊：

活動名稱：GAME OF THRONES x SBTG Sneakers Showcase

主辦單位：HBO Asia

活動場地：

Limited Edt Chamber

＃B2-112, Canal Level, The Shoppes at Marina Bay Sands,

10 Bayfront Avenue, Singapore 018956

日期：2019年4月17日至 30日

時間：上午10：30至晚上11：00

門票：免費參加

最近的地鐵站：Bayfront

詳細資訊： https：／／www.facebook.com／HBOAsia／

電話： 6288 6303

《冰與火之歌：權力遊戲》第八季同時也是最終季將在4月15日（一）上午9點獨家於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出，每星期同一時間播出1集。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )