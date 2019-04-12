新北市中和區「蕭家下港脆皮臭豆腐」營業至今18年，是伴隨中和人成長的好滋味。（葉書宏攝）

新北市中和區「蕭家下港脆皮臭豆腐」在中和區相當知名，營業至今18年，本位於福和宮旁的夜市，隨著夜市消失，改遷移至附近的店面，擁有不少死忠的顧客，臭豆腐金黃酥脆、外酥內軟，是伴隨中和人成長的好滋味。

老闆娘表示，故鄉位於彰化縣田尾鄉，與丈夫北上奮鬥，本在福和宮旁的夜市賣唱片，但隨著網路及科技進步，當時越來越少人買場片，遂結束22年的唱片行業，轉行賣起臭豆腐，一賣至今18年。「當時就只是路邊攤，因為夜市消失，才搬至附近的店面。」

該店販售的脆皮臭豆腐金黃酥脆，老闆娘直接將四方形的臭豆腐放入油鍋內，好吃的關鍵、炸的火候，全靠老闆娘10多年的經驗傳承，臭豆腐咬下去後還會有汁噴出來，成為中和人愛吃的餐點之一。

老闆娘表示，當初會在臭豆腐上擺上香菜，僅是希望讓臭豆腐看起來更美觀，豈料，卻反而成為該店臭豆腐的特色，口味全都是自己研發、改良，每一口都相當清爽可口又不油膩。

值得一提，除了臭豆腐好吃外，泡菜吃起來也相當清爽可口，老闆娘獨門配方，每份泡菜都歷經4天醃製入味，且份量十足，不少顧客都大讚「老闆佛心來的！」該店除了販售脆皮臭豆腐外，麻辣冬粉、鴨血、豆腐、豆腐鴨血也都值得一嘗。

陳姓顧客說，臭豆腐是伴隨自己求學的回憶，只要下午茶時間一到，好像有股魔力，一定要去吃一口臭豆腐，加上老闆娘非常親切，店內用餐氣氛相當好，寬敞又舒適。

店名：蕭家下港脆皮臭豆腐

地址：新北市中和區新福和街20號

電話：02-2249-2487

營業時間：下午4時至下午11時

售價：脆皮臭豆腐55元

(中時 )