業者指控高階警陳文智拖欠裝潢尾款

警政署警監督察陳文智遭媒體爆料指控賴帳後，陳文智始終保持低調，但陳妻許祐銛不甘遭爆料者及媒體毀謗，11日深夜主動發出聲明表示，整起事件完全是裝潢包商施工不良，無法通過驗收，卻惡人先告狀，還利用媒體污衊她們，她和先生都是公務人員，絕對沒有近億元身價，孩子都是念公立國、高中，沒有念私校，這些都是媒體不實報導，對她們全家造成極大羞辱，她才決定出面反擊，以正視聽，並對週刊及業者提出民、刑事告訴。

陳文智的妻子許祐銛，是一名退休教師，據她表示，這次新屋的裝潢發包施工，先生因公務繁忙，都是由她一手負責，當她看到週刊報導內容，內心無比激動，因此在11日深夜主動發出聲明，針對不實的報導提出反駁。

許祐銛表示，她是在 107 年 7 月委由這家裝潢建設公司來負責住家設計裝潢工程，後因工程品質不佳及價錢超出行情太多，所以在 107 年 11 月 13 日重新研議追加減金額，因丈夫上班無法外出簽約，裝潢公司負責人陳某主動表示可前往丈夫上班地點洽談，經她與陳某相約同意在不影響公務前提下，約定利用中午休息時間會面，不料陳某提早於上午10 點就到，所以就由她與陳某商談，至下午13 時結束。雙方商談過程順利和諧，沒有如週刊所報導「令業者忐忑不安之狀況」。

許祐銛對有關週刊報載「公教夫妻身價近億元」，直接駁斥這是杜撰、汙衊不實報導，她提出澄清表示，這個新屋是她在107年6月份，以「以屋易屋」的方式購買新屋，舊宅是在1997年以新台幣1千多萬購買，如今市值價值4千多萬元，因孩子長大需更大空間，所以購置新屋，新舊屋共向銀行貸款4千2百餘萬，資金來源合法正常，舊屋迄今還在出售中，何來身價近億，週刊未經求證，任意爆料並散播不實資訊誤導社會大眾。

許祐銛說明，她有2子，都就讀公立中、小學，並無週刊所報導「2子都就讀昂貴的私校」。裝潢建設公司於4月10日上午主動召開記者會，與會過程爆料者全程戴口罩，還誹謗指稱丈夫說要「追殺」他們，嚴重毀壞丈夫形象。

許祐銛進一步解釋，裝潢費用她都提早付予裝潢公司，共418萬8000元，僅尾款29萬元，是約定驗收後1個月內給付，因裝潢公司未能通過驗收，所以遲未給付。但丈夫因顧慮公職身分未經她同意，自行匯15萬給裝潢公司，希望此事能和平落幕，卻不料對方還向週刊爆料不實指控。

媒體對此事不實報導，對我們家人的名譽已經造成莫大傷害，「警察是帶槍的弱勢團體」真是叫人痛心，她不甘受辱，才不顧丈夫反對，公開發布聲明，以捍衛「警察」及她們全家的尊嚴。絕不向惡勢力低頭，對有關媒體及業者不實指控已委由律師提出民、刑事告訴。

(中時 )