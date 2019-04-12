新聞深喉嚨

民進黨中執會10日做出決議，將總統提名初選期程，延到5月22日立委初選程序結束後。賴清德最終會退選嗎？前民進黨立委沈富雄斷言，賴清德不會退出，他喊說賭輸要到蔡英文官邸掃地，被現場來賓勸阻。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，10日的中執會，民進黨秘書長羅文嘉真假，37個中執委，有兩個嫡系的，林俊憲還有另外一個是屬於不同意見，不同意見的難道真的只有他們兩個？若只有兩個，為什麼開會要那麼冗長，休息的時候當然都有溝通，最後就是為了好看，為了向全國人民交代，說我們和氣一團，在完全沒有人反對之下，有得到共識，真有夠假！

沈富雄直言，羅文嘉居然假到這種程度，坦白一點嘛，像蔡英文總統說「我不怯戰」，其實就是怕輸，如果蔡英文支持度超過40%或是45%，也沒有人會挑戰她，老實說比較沒事，老實說大家也會比較感動，老實說才不會讓人看不起。

沈富雄表示，蔡英文10日雖然贏了那一場，但隔天每一個角落，看不起蔡英文總統、也看不起民進黨的人有夠多，海外像美國的東部到西部，大家都受不了，忍不住要幫賴清德買網軍。初選是因為蔡英文落後才要往後延，往後延對蔡英文有利、對賴清德不利。但是很多人把賴清德看錯了，10日民進黨前立委李俊毅說要跟他賭1000份雞排，他感到不好意思也沒錢，李俊毅說初選一旦延後，賴清德就退出了，沈富雄卻認為不會退出，但他不要賭雞排，他要賭到蔡英文官邸掃地，後來現場來賓勸他不要為這種無聊的事去賭。他甚至斷言，蔡賴配也絕對不可能。

(中時電子報)