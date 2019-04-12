一向很有主見的梅根日前被媒體爆出不前往醫院待產，而是傾向在家裡分娩，還拒絕女王御用男性婦產科醫師接生，11日肯辛頓宮（Kensington Palace）發布聲明似乎證實了媒體消息，表示哈利王子與梅根希望低調迎接新生兒，不會馬上對外宣布已經生了，外界解讀夫妻倆有意打破英國皇室近40年傳統，不在新生兒出生後不久就對外亮相。

哈利王子與梅根11日透過聲明稿宣布，將低調迎接新生兒到來，不會馬上對外宣告寶寶出生的消息。

肯辛頓宮昨日發布聲明，指出哈利王子與梅根即將迎接第一個寶寶，他們衷心感謝來自英國及世界各地的祝福，不過兩人已經做出決定，「將對孩子的到來保持低調」，「一旦公爵與公爵夫人有機會私下慶祝新家人的到來，他們就會對外宣布這項喜訊。」

綜合外媒報導，這份聲明意味著梅根順利生產後，將對寶寶的到來暫時保密，同時不會遵循傳統，在生產後數小時內就頂著完美妝容，抱著新生兒與哈利王子在醫院台階上公開亮相、接受媒體拍照。「浮華世界」（Vanity Fair）引述自皇室消息人士指出，哈利與梅根仍會留下一家三口合影，不過必須等到他們都「準備好了」，「有可能是孩子出生後數天內，沒有時間限制，端視整個生產過程及公爵夫人的感受為何。」報導指出，梅根認為自己的孩子不是主要王位繼承人，因此希望孩子能夠在私密的、一般的情形下出生，她也能有充分時間和新生寶寶建立關係，而不用焦慮地想著要把自己打扮得很完美。外界揣測，哈利與梅根可能在新開設的Instagram帳號上貼出首張一家三口合照。

此外，先前《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）等媒體就已披露，梅根已經回絕在西倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing）生產的計畫，比起在醫院生產，她個人更傾向遵循女王腳步，在位在溫莎莊園（Windsor Estate）的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）新居分娩，還能享有隱私，據悉哈利與梅根想法一致，都認為在醫院生產就像是「金魚缸」（goldfish bowl）中生產一樣缺乏隱私，如果消息屬實，那麼梅根將打破英國皇室40年來新成員都在該院區出生的傳統。

不過報導也引述其他消息稱，實際上哈利與梅根尚未決定在哪裡生產，由於梅根已屆37歲高齡，加上又是頭胎，孩子可能有早產風險，在醫院分娩或許是較安全的做法，但是友人也透露梅根每日必做瑜珈，身體狀況佳，「沒有理由無法在家裡順利產下孩子」，外媒消息紛雜，顯示兩人尚未做出最終決定，一切將視梅根屆時的身體狀況而定，友人還加碼爆料，梅根傾向以自然方式生產，因此分娩時可能不會施打任何藥物避免疼痛。

打破傳統還有第3例，外傳哈利與梅根已經明確表示希望王室的御用婦科醫師團隊在生產時介入得愈少愈好，皇室消息人士指出，梅根不希望生產時有「穿西裝的男人」在旁，並堅持要自己的醫療團隊接生，不過根據皇室規定，御用醫療團隊不可能完全被排除在生產過程之外，一旦有任何突發狀況，他們就會介入。

皇室成員在家中生產早有先例，女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）1926年就是在倫敦的祖父母家中出生，之後她也在白金漢宮、克萊倫斯宮（Clarence House）先後誕下4名子女，當然也包括現任王儲查爾斯王子（Prince Charles）。據浮華世界報導，查爾斯王子婚後堅持要讓黛安娜王妃（Princess Diana）在聖瑪麗醫院林多院區產下威廉王子，產後一家三口更在醫院台階上亮相，從此為皇室開啟新傳統。

(中時電子報)