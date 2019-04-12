前民視董事長郭倍宏無法想像的事真的發生了！民視昨日召開常務董事會，民視最大股東「民間投資股份有限公司」(民投)董事長兼民視副董黃明展親口向媒體證實彭文正、李晶玉主持政論節目《政經看民視》確定會收攤，但日期尚未決定。

郭倍宏先前無預警遭拔除民投董座一職，連民視董座也由民視總經理王明玉取而代之，當時他被問及《政經》是否可能會因為他的下台被砍？郭倍宏以一個充滿台灣價值的態度回應，不是每個節目都用錢去考量，要考慮它的社會責任，強調《政經》是綠營裏頭最受歡迎的政論節目，「這個節目就我們公司收益來講，這個節目也是我們非常賺錢的節目，帶給我們公司有形無形資產，非常有價值。」坦言完全無法想像《政經》會收掉。

不過郭倍宏恐怕要失望了！因為據自由時報報導，黃明展透露常董會議內容，稱民視去年沒賺錢，花費高的節目在會議中被拿出來檢討，稱《政經》年燒8千萬但收視僅0.6，就算節目轉型也不會有任何幫助，確定會收攤。

對於節目將「被收攤」一事，彭文正相當不滿，反嗆「黑手來了，大家看著辦」，但他目前尚未接獲節目要收的消息。

而早前更爆出郭倍宏當初是以「私人方式」與彭文正夫婦簽約，全公司除了郭倍宏與他的特助外，沒人知道彭文正夫婦主持費多高、節目合約多長？黃明展也證實此消息，稱電視台內無人知道合約內容，但彭文正就回應「合約是和全台灣關心台灣的人簽的」。

(中時電子報)