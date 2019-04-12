民進黨10日召開中執會，決定把總統初選的蔡賴民調，延後至5月22日之後辦理。美麗島電子報董事長吳子嘉點出，民進黨求戰的決心極為強烈，國民黨求勝的決心極為強烈，勝負立判，民進黨出局了！

吳子嘉指出，賴清德10日就該反擊了，他處於被扁的處境，這哪是未來的領導人，領導人是要勇敢的站出來，展現出敢戰的勇氣，要挑戰蔡總統，是要提著腦袋去拚，賴清德卻說「我不傷害小英」，這不是傷害，這是大是大非。蔡英文質疑賴誠信問題，誠信就是他答應蔡總統不會參加初選，他也不會參加2020選舉，而賴清德仍未清楚交代為何他答應總統如今卻改變心意。

吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》表示，賴清德應該表明雖然自己過去也是蔡政府執政不好的幫兇之一，但是他有懺悔或有自省的能力，藉此表現他的勇氣，來挑戰蔡英文，這才是正辦。蔡英文等人為他搭設一個完美的平台，他就退縮了。

吳子嘉強調，民進黨求戰的決心極為強烈，國民黨求勝的決心極為強烈，所以勝負立判，不只賴清德出局，民進黨也出局了。

(中時電子報)