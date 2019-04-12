高雄市長韓國瑜在哈佛大學進行閉門演講，台下約4、50人聆聽。（林宏聰翻攝）

高雄市長韓國瑜美國時間11日下午在哈佛大學費正清中心以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」為題閉門演說，演說最後提及兩岸發展現況；他趁機向蔡英文總統喊話，若蔡政府不願承認九二共識，應提出一些新的想法與具體措施，以維護台海兩岸和平與安全，並確保台灣經濟發展，「截至目前為止，他們在這方面是很空洞的！」

韓國瑜演講近半個小時，隨後90分鐘開放現場師生問答，問答正在進行中。

稍早的演講中，韓國瑜鉅細靡遺介紹去年高雄市長選舉期間，他如何從不被看好到贏得選戰，並分析費正清中心最關心的兩岸關係狀況。

韓國瑜認為，蔡政府上任短短3年內，國際社會再次擔心台海兩岸可能爆發衝突，而戰爭暴力是台灣人民不希望看到的。

他認為，九二共識具體可行，而他所謂九二共識，當然是「一個中國，各自表述」，國民黨執政8年期間，正因為承認九二共識，北京沒有拒絕與台灣互動，那段時間內，台灣簽署了許多國際協議，參與國際活動，更多國家給予台灣免簽證。

韓國瑜尤其強調經濟的重要性，他更藉由這場演講向蔡英文政府喊話，如果他們不願承認九二共識，就要想一些新的說法及措施，以維護兩岸和平，確保台灣經濟發展，他們必須要以某種方式讓台灣人民持續活在自由民主的生活環境中，但截至目前為止，蔡政府在這方面顯得相當空洞。

韓國瑜也強調，美國是中華民國非常重要的朋友，一直是我們在經濟、安全、軍事、政治方面的盟友，我們不能也不應該因為無法妥善處理兩岸關係，而拖累我們的美國朋友；和美國交朋友是一回事，但把與美國的友誼視為理所當然又是另一回事，我們必須承擔維持台海和平的責任，台灣人民才能生活在民主、繁榮之中。

由於現場有很多基督教聽眾，韓國瑜特別引用聖經腓立比書中的經文作為演講結語：「忘記背後的東西，緊緊抓住未來的局面，我向著目標前進。」

(中時 )