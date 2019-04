高雄市長韓國瑜在哈佛大學進行閉門演講,台下約4、50人聆聽。(林宏聰翻攝)

高雄市長韓國瑜美國時間11日下午在哈佛大學費正清中心以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」為題閉門演說,演說最後提及兩岸發展現況;他趁機向蔡英文總統喊話,若蔡政府不願承認九二共識,應提出一些新的想法與具體措施,以維護台海兩岸和平與安全,並確保台灣經濟發展,「截至目前為止,他們在這方面是很空洞的!」

韓國瑜演講近半個小時,隨後90分鐘開放現場師生問答,問答正在進行中。

稍早的演講中,韓國瑜鉅細靡遺介紹去年高雄市長選舉期間,他如何從不被看好到贏得選戰,並分析費正清中心最關心的兩岸關係狀況。

韓國瑜認為,蔡政府上任短短3年內,國際社會再次擔心台海兩岸可能爆發衝突,而戰爭暴力是台灣人民不希望看到的。

他認為,九二共識具體可行,而他所謂九二共識,當然是「一個中國,各自表述」,國民黨執政8年期間,正因為承認九二共識,北京沒有拒絕與台灣互動,那段時間內,台灣簽署了許多國際協議,參與國際活動,更多國家給予台灣免簽證。

韓國瑜尤其強調經濟的重要性,他更藉由這場演講向蔡英文政府喊話,如果他們不願承認九二共識,就要想一些新的說法及措施,以維護兩岸和平,確保台灣經濟發展,他們必須要以某種方式讓台灣人民持續活在自由民主的生活環境中,但截至目前為止,蔡政府在這方面顯得相當空洞。

韓國瑜也強調,美國是中華民國非常重要的朋友,一直是我們在經濟、安全、軍事、政治方面的盟友,我們不能也不應該因為無法妥善處理兩岸關係,而拖累我們的美國朋友;和美國交朋友是一回事,但把與美國的友誼視為理所當然又是另一回事,我們必須承擔維持台海和平的責任,台灣人民才能生活在民主、繁榮之中。

由於現場有很多基督教聽眾,韓國瑜特別引用聖經腓立比書中的經文作為演講結語:「忘記背後的東西,緊緊抓住未來的局面,我向著目標前進。」

(中時 )