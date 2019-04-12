民進黨中執會10日敲定總統民調延到立委提名完成後、5月22日之後再做。世新大學副校長游梓翔用一句話總結民進黨蔡賴之爭，那就是「賴清德耍英，蔡英文耍賴」。

游梓翔在臉書指出，很多人討厭政治的一個重要原因，就是政治人物的虛偽矯情。做的是一套，說的是另外一套。滿口仁義道德，滿腦權力鬥爭。民進黨把初選一下子延到5月底，當然有利於目前民調落後的人，結果明顯得利的蔡總統在臉書發文，用的詞卻是「尊重」，她說的是「處理初選，黨的任何思考和做法，我都尊重」。

游梓翔酸說，看看「尊重」兩字說的有多虛偽矯情，得利者突然變成了「中立者」，甚至還有點即使做了「受害者」也不在乎的味道。如果民進黨決議的是「直接徵召賴清德」或是「賴蔡配」，這算不算蔡總統都「尊重」的「任何思考和做法」呢？非要妳贏妳當然尊重，非要妳輸妳大概是出手很重了吧。得了便宜還賣乖，「尊重」二字算是虛偽政治的極致表現了。

游梓翔點出，賴神真神，台獨就是捍衛中華民國，乾坤挪移，顛倒陰陽，神功今世罕見，於是台獨工作者競選口號出爐：「中華民國萬歲 萬歲 萬萬歲」，這下獨派全都歡聲雷動了。

網友說：「蔡英文堅持~無賴、堅持~耍賴。」、「蔡英文跟賴清德互相競爭攻擊廝殺非常精彩，民進黨是山中無老虎，猴子也稱王。」

(中時電子報)