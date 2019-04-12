金鶯隊今天又以5比8不敵運動家，吞下最近8戰的第7敗。這麼說或許有點殘忍，但金鶯比賽現在唯一的焦點，可能是前美聯全壘打王C.戴維斯（Chris Davis）何時中止其連續無安打紀錄，今天他沒能如願，3支0僅獲1保送，還創下跨季連續61打席無安打的難堪紀錄。

大聯盟原本的紀錄是連續57打席無安打，戴維斯賽前已經追平，2局下他揮出中外野深遠平飛球，眼看可以避免成為這項難堪紀錄的唯一保持人，但運動家中外野手是最近守備正紅的羅瑞亞諾（Ramon Laureano），後退完成美技接殺。

其實戴維斯這球打出來的時速為105.1哩、仰角18度，綜合這兩項數據，形成安打的機率應該有6成5，偏偏落點打得太正，也讓他締造連續58打席無安打的新猷。

8局下戴維斯以超前分之姿踏入打擊區，依然無法替金鶯建功，在1出局，一、二壘有人時慘遭三振。最終金鶯反攻無力，戴維斯也把無安打紀錄推進到連續61打席。

(中時電子報)