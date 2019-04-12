高雄市長韓國瑜在哈佛大學教師俱樂部閉門演說。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜在美國哈佛大學閉門座談，先發表演講後，與在場師生進行1個多小時問答交流，據在場的哈佛教授轉述，席間大家多關心韓國瑜對兩岸關係的看法，提出許多問題，韓國瑜回答，只要兩岸不信任，持敵對關係，未來交流會很困難；倒是沒人問他選不選總統。

哈佛大學1名黃姓語言學教授表示，韓國瑜非常會演講，說了很多笑話，現場氣氛很好，也有幾名在哈佛的台灣學生提問，韓國瑜都一一回答。

黃教授指出，特別是在最後QA階段，許多學者、學生問他兩岸及中美關係，例如要如何與大陸繼續交往、網路監控問題、是否擔心台灣一直被對岸吸收過去，韓國瑜對此表示，唯一的辦法就是開放，大家作朋友，因為只要互相不信任，產生敵對關係，兩岸未來怎麼走都很困難。

不過，有人問美國政府華盛頓最近有多人提出警告，認為大陸最近的舉動，是正在片面改變現狀，問韓市長認為如何？據了解，他沒有正面回答。

黃教授也透露，他當場向韓國瑜表示，說笑話很好，但先前出訪大陸時，開玩笑講可選特首相當不恰當，韓國瑜仍是哈哈大笑，表示「life is too hard（人生太辛苦）」，笑一笑比較好，但也當場正式表示，那就是個單純笑話，不必過度解讀。

黃教授說，哈佛師生幾乎沒人問韓國瑜要不要選總統，不過，有人提出關於年金改革、武器採買等問題，韓國瑜說他並非總統身分，不適合回答這些。

韓國瑜結束閉門演講後，到哈佛校園逛逛，並透過臉書直播，稍晚將與波士頓僑胞晚宴。

(中時 )