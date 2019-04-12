今天（12日）清晨持續受華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區有短暫降雨，花東及南部山區也會有局部短暫陣雨；隨著東北風將乾空氣往南帶，白天降雨趨緩，僅東半部地區及各山區有些局部零星降雨；不過，明天（週六；13日）將有另一波華南雲雨區東移，水氣再度增加。

溫度方面，東北季風影響，北部及東北部天氣整天較為濕涼，預測最低溫只有18、19度，其他地區早晚亦涼，白天北部及宜花高溫21至24度，有些涼意到舒適的天氣，其他地區高溫約27至30度。

周末天氣如何？週六（13日）東北季風稍減弱，氣溫稍微回升；但華南雲雨區東移持續影響，水氣仍多，北部地區有短暫陣雨，東半部、中部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。14日至16日東北季風又再度增強，仍受華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣也再轉濕涼，其他地區早晚天氣也較涼；北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部，其中14日金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

今天空氣品質預報：宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)