◎中國時報

打著公投招牌反公投！行政院會昨通過《公民投票法》修正草案，修正重點包括公投與選舉是否合併保留彈性，將條文中的「應」改為「得」，由中選會決定能否脫鉤辦理；為防止人頭及死人連署，未來連署公投須附身分證正反面影本及填寫聯絡電話，取代現行僅填寫身分證字號，大幅增加公投連署難度，可說是嚴重反民主的惡行！

揭露40萬筆美國機密檔案的揭密網站「維基解密」創辦人艾山吉，在滯留厄瓜多駐英大使館近7年後，遭倫敦警方強行拖出大使館，警方表示逮捕行動是應美國當局的引渡要求。美國司法部證實，已向英國提出引渡要求，一旦艾山吉被引渡到美國，入侵電腦罪名成立，刑期為5年。英國首相府稱未向厄國政府遊說下逐客令，而英國法院昨稍後裁決，艾山吉當年棄保躲入厄使館有罪。

民進黨總統初選深陷膠著，黨內人士認為，之所以陷入僵局，是因黨內初選辦法是先確定僅蔡英文參選而定；但前立委李俊毅昨表示，在初選辦法訂定前，黨曾徵詢賴清德意願，賴一再表達支持蔡英文！前立委沈富雄認為這是對賴的嚴重指控。

台灣頭一遭！蔡英文總統11日從雲林縣北港溝皂里徒步隨白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香，前後約5公里多，這是史上首次有總統步行隨香，沿徒信眾除爭睹媽祖金尊及「稜轎底」外，也爭相與蔡英文握手。

◎旺報

隨著總統大選來臨，綠營現正藉由美台《台灣關係法》40周年不斷炒作，遊說美國反中派議員，提出《重新確認美國對台及執行台灣關係法承諾》及《2019年台灣保證法》等象徵性決議案，以營造美國支持台灣獨立的假象。綠營這種拐彎藉由美國國會踩踏一中紅線、火中取「獨」，以贏得選票的作為，無疑是在毀壞兩岸和平現狀。大陸官媒已發表社評指出，近來解放軍軍機飛越台海中線「只是一個最初的警告」。

《台灣關係法》40周年之際，美台互動頻頻，讓北京當局相當感冒。大陸國台辦前港澳局副局長楊親華回憶，中美建交後的第一場政治較量就是美方制定《台灣關係法》。該法不只對台美關係採取模糊性作法，且除廢除美台《共同防禦條約》外，其餘雙方之前所簽協定卻一律有效；這實際是否認一個中國，否認台灣是中國一部分，也埋下日後陸美關係正常發展的諸多矛盾與障礙。

針對台美近期仇中勢力互動頻繁，大陸涉台人士透露，其實北京早預料抵抗一中原則的最大力量，是來自美國。以往大陸論及對台動用非和平手段的條件，先是台獨，再來才是外部勢力干預，但在「習五條」中把順序更動，外部勢力干預列最優先，代表大陸早就有所掌握，並集中心力防範。

針對美國眾議院於美台《台灣關係法》周年之際，推出並口頭表決通過「台灣保證法」議案一事，海研中心特約研究員傅玉能11日受訪時表示，「台灣保證法」若通過，其中關鍵條文勢必如當年《台灣關係法》的模糊，避免引發中美全面衝突。但屆時也將讓中美在台灣問題上的斡旋空間越來越小，一旦到了攤牌時刻，美國有甩開台灣、讓台灣自生自滅的可能。

◎工商時報

股王大立光首季財報傳捷報，稅後盈餘50.53億元，年增25.72％，每股盈餘37.68元，創下史上第一季新高，但毛利率受到營收規模下降影響，下滑至64.24％，創近四季低點。面對第二季前景，執行長林恩平表示「4月比3月好，5月不會比4月差」。

向來備受國際高等教育界關注的「英國泰晤士高等教育」，每年除了例行性的發布年度「世界大學排名」之外，今年別開生面的於日前首度發表「世界大學影響力排名」。而這項創舉在台灣引起廣泛關注的焦點，乃在於入榜影響力排名的12所台灣高校，排名居首的，竟然不是向來在各式各樣世界大學排名居首的台灣大學，而是由...

行政院院會11日通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，鼓勵個人與營利事業匯回境外（含大陸地區）資金，給予第一年8％、第二年10％的優惠稅率。為防止境外資金炒房，不得投資房地產或REITs金融商品，但營建類股票不在此限，投資單一個股也會設上限不得逾10～20％，以免變相成控股工具。

這次境外台商資金匯回投資專法，資金運用直接實質投資原則不限產業類別，會在子法以負面表列規範。但境外資金禁止回台投資不動產，財經官員透露，實質投資將禁止投資不動產開發業、建築業等與不動產相關行業。

(中時電子報)