韓國瑜引領全場僑胞高唱中華民國國歌。（林宏聰攝）

波士頓僑胞自製標語，力拱韓國瑜選總統。（林宏聰攝）

韓國瑜出席波士頓僑宴，受到全場僑胞熱烈歡迎。（林宏聰攝）

沒買到入場票的僑胞仍自動到場，等在餐廳外面要看韓國瑜一面。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達餐廳時，受到全場僑胞熱烈歡迎。（林宏聰攝）

僑宴場面一度混亂，維安的波士頓警方將餐廳大門關上，連李佳芬、高市新聞局長王淺秋也一度無法入場。（林宏聰攝）

韓粉瘋狂！高雄市長韓國瑜結束哈佛演講後，美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴，席開72桌、700多人擠進餐廳，因韓粉熱情簇擁，協助維安的波士頓警方一度與群眾和媒體發生口角，連韓國瑜妻子李佳芬都被擋在門外；好不容易進入餐廳，全場華僑高喊「韓國瑜，選總統」、「佳芬姐，洗衣服」，韓笑而不答，李佳芬被拉上臺致詞則說「謝謝大家，我只能說，他會好好把高雄市長的工作做好！」

波士頓僑宴是韓國瑜訪美第一場與華僑會面，入場票早在2周前就賣光，仍有許多買不到票的華僑從各地開車來，住在康州溫沙鎮的李少蘭帶著女兒，開2個多小時車到波士頓，在餐廳門口只為親眼見韓國瑜一面；旅美45年的洪惠君也沒買到入場券，但95歲母親要她一定要來看韓國瑜，非握到手不可。

韓國瑜抵達唐人街的中餐廳會場，群眾揮舞國旗熱烈歡迎，負責維安的當地警方誰也不認識，只能將大門關起來，連李佳芬也一度被關在門外，現場相當混亂。

好不容易韓國瑜擠進餐廳，又引起一陣瘋狂尖叫，華僑自備布條、標語，高喊「韓國瑜，選總統」、「大膽挑大擔」、「選總統、救臺灣」，現場先安排合唱美國國歌，但韓國瑜並未開口，隨後才上臺，引領僑胞大唱中華民國國歌，高亢嗓音贏得全場喝采。

李佳芬也被拱上臺致詞，主持人還開玩笑說，願意到韓國瑜家洗衣服、拖地，拜託李佳芬不要只讓韓國瑜做這些，應該有更大貢獻，全場並同時笑喊「李佳芬，洗衣服」，她滿臉陪笑，但仍不鬆口，只說「我只能說，他會好好把高雄市長工作做好！」

韓國瑜上臺致詞時，大家高喊「韓國瑜選總統」，他說喊3聲爽一下就好，一直喊回去就要洗衣服了，逗得華僑們哈哈大笑。

他說，心中有一段話與大家分享，人從小被一個字困住，從小事親情，長大交朋友是感情，遇到異性變愛情，情這個字把我們一輩子困住，像蜘蛛網一樣，他是重感情的人，今天到波士頓，才發現人還有另一個情，就是對自己家園、國家的情。

希望明年僑胞勇敢回到中華民國臺灣，投下神聖的一票選總統，明年很重要，要跳脫把大腦裹起來的氛圍；大家看得很清楚，擔心臺灣，希望大家維持好健康，多關心臺灣發展，明年拜託大家回去，這是中華民國生死保衛戰，希望僑民朋友，跟中華民國永遠站在一起。

他當場乾了一杯酒，臺下仍持續高喊「選總統、救臺灣」，但他並未再回應，只說「希望明年1月11日，大家臺灣見」；主持人追問，在臺灣選總統需要什麼條件？韓國瑜說，最重要是八個字，「臺灣安全、人民有錢」，誰能做到這8個字，就是了不起的總統，請大家全力支持。

主持人再問，誰身上有這種特質，全場僑胞大聲代答「只有韓國瑜」，但韓說，牡丹有牡丹的好，玫瑰有玫瑰的香，不管哪一個人，但明年的總統都應該做到這8個字。

主持人替華僑再度追問他對吳敦義不選總統的看法，韓國瑜仍推說，正以獅子搏兔的心情把哈佛、史丹佛2場演講辦完，但回到臺灣之後，再統一跟大家報告。

韓國瑜再開玩笑說，結婚的時候跟老婆約法三章，說人多的地方不要去，今天恐怕已經違背了，他補充說，有高度政治敏感的問題，他不方便回答，請大家諒解，「但請大家相信，我們的心是緊緊綁在一起的」，這句話一出，僑胞們似乎得到想要的答案，終於安靜下來，讓韓國瑜繼續用餐。

(中時 )