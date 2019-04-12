用西生菜等不同時蔬加上玉米筍與 溫泉蛋作沙拉，再淋上晶華府城肉燥，可以輕鬆自己在家作出一道溫沙拉。（圖／姚舜）

利用晶華〈府城肉燥〉拌製溫沙拉，可以用不同的時蔬作出不同的風味與口感。（圖／姚舜）

把肉醬與起司與炸薯條「送作堆」，三者「糾纏交葛」後很好吃，在加拿大東岸的魃北克，〈肉醬起司薯條〉還有一個名字叫〈POUTINE〉，是當地著名傳統庶民小吃，這吃法傳到了美國西岸也受到歡迎，並造就了一些主攻POUTINE的名店。但是，你可曾想過，用台灣的肉燥取代西式肉醬，淋在炸薯條上會是什麼樣的味道？

用湯匙往碗裡舀，可以看到〈晶華府城肉燥〉與米飯完整結合。（圖／姚舜）

白米飯與肉燥拌勻，再分別鋪上海帶、台式泡菜、豆芽菜、過貓、紅蘿蔔絲、薑片等蔬菜，最後撒上香酥的魚鬆與爽口的菜脯，自己在家可以輕鬆作出噴香的〈石鍋飯〉。（圖／姚舜）

〈晶華府城肉燥〉可以用來取代義大利肉醬，自己在家動手煮好了義大利麵後淋上肉燥，再配上海蝦或肉片，就是道東西方融合的美味麵食了。（圖／姚舜）

肉醬薯條在西方國家是非常受歡迎的常民小食，肉醬加了起司與薯條「糾纏交葛」的Poutine，更是加拿大東岸著名零嘴，用〈晶華府城肉燥〉淋在薯條上也可吃出另番風味。（圖／姚舜）

在碗內舖白飯、淋〈晶華府城肉燥〉，再逐層舖排漬菜與食材，最上層再舖上起司，進烤箱就可烤出一〈焗烤肉燥起司飯〉。（圖／姚舜）

〈晶華府城肉燥〉每盒內有2包，買回家輕鬆加熱，就可以為不同食材或麵飯賦味，變化出不同菜餚。（圖／姚舜）

台北晶華酒店為提高餐飲營收，將經營觸角跨向食品零售市場，除有常溫與冷藏的〈晶華冠軍牛肉麵〉，廚藝團隊更研發了〈晶華府城肉燥〉，搶攻宅食經濟商機。而為了推廣常溫包〈晶華府城肉燥〉，更由館內〈azie〉餐廳主廚林顯威〈晶華府城肉燥〉入饌，以「肉燥狂饗曲」為主題設計推出了一系列的東西融合的肉燥美饌，其中就有一道〈肉燥薯條〉，還有溫沙拉等其它菜式，全都好吃且作法都不難，食客可以從此得至靈感，買了〈晶華府城肉燥〉常溫包回家，輕鬆加熱後，用一把剪刀就能當五星大廚啦。

肉燥飯和滷肉飯，堪稱台灣的「國飯」，兩者作法其實近乎雷同，差別只在一南一北，一個瘦肉多些，一個帶皮帶脂的豐富點。〈晶華府城肉燥〉的肉燥，就是淋在肉燥飯的肉燥，是由曾經榮獲經濟部「臺灣滷肉飯節」十大推薦榜首的故宮晶華府城肉燥，為口味的研發主軸。

傳統肉燥會用到豬皮、帶脂肪的豬肉去滷製，〈晶華府城肉燥〉所使用的豬肉是以臺灣在地的豬頸肉取代油花較為豐沛的五花肉滷製。滷汁除了有蒜、蔥、薑、蝦米、胡椒、鹽、冰糖、薑黃之外，還有肉桂、八角、丁香、小茴香、花椒、甘松等香料，入鍋熬煮時另會加上與富含膠原蛋白的豬皮，各式配料豐富了滷肉的香濃滋味、俗稱「六兩金」的豬頸肉，口感清爽不油膩。

〈晶華府城肉燥〉的加熱方式很簡單，只需將常溫包裝放入沸水中加熱一至二分鐘，取出、用剪刀剪開後即可使用。一般人在家直接想到的就是淋在飯上，或者拌麵，其實還有很 多其他吃法，我自己在家嘗試拌蔬菜或夾饅頭，都好吃。結果，現在晶華酒店自己要在館內〈azie〉餐廳由大廚用〈晶華府城肉燥〉入饌推出系列菜餚，這下可好，食客可以從這些菜餚得到一些烹調料理靈感或啟發，用同樣的邏輯回家巷試作，一把剪刀就可在在家當「五星大廚」了。

〈肉燥薯條〉作法真的簡單，陽春作法是在炸薯條上淋上晶華的府城肉燥就OK了，〈azie〉大廚則另外又加了切碎的醃蘿蔔、香菜與蔥花，增加風味與口感，讓形色更繽繽華麗，台式肉燥配西式炸薯條，搭嗎？還真的搭，完全不會違和，別懷疑。

〈晶華府城肉燥〉也可用來拌煮好的義大利麵，而且最好用諸如蝴蝶麵、貝殼麵這類的pasta搭配，因為這類「奇形怪狀」的義大利麵更易沾附醬汁，吃來更過癮。〈azie〉大廚用的則是義大利Barilla麻花捲麵，這種麵源於西西里島，麵型就像中空的蘆葦，形狀長而往內彎曲，所以更易吸汁。大廚這回沒有直接將〈晶華府城肉燥〉直接淋在麵上，而是將熱好的肉燥與蒜頭、辣椒一同入鍋炒香後再拌麵，在蒜頭與辣椒的助威下，這麵更香更好吃了。

發揮一下想像力，每一種料理包其實都可以華麗變身，變化出各種不同菜餚。林顯威在〈azie〉的〈肉燥狂饗曲〉新菜單中，就利用了〈晶華府城肉燥〉作了一道〈肉燥石鍋飯〉，他的靈感來自韓式石鍋拌飯及台南小吃筒仔米糕，作法是先將白米飯與晶華府城肉燥拌勻，再分別鋪上海帶、台式泡菜、豆芽菜、過貓、紅蘿蔔絲、薑片等蔬菜，最後撒上香酥的魚鬆與爽口的菜脯，如果再加熱，碗底還會產生香酥鍋巴，味道更好。

(工商 )