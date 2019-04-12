英國警方逮捕維基解密創辦人阿桑傑

英國警方說，在美國當局要求下，他們周四逮捕維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑傑（Julian Assange）。幾小時後，美國司法部隨即以入侵政府機密電腦為名將他起訴並引渡至美。

綜合外電報導，美國司法部說，阿桑傑2010年3月涉嫌共謀，協助美國變性前軍人曼寧（Chelsea Manning）破解五角大廈電腦的密碼。破解了政府用來處理機密文件與通信的「機密互連協議路由網」（SIPRNet）系統。司法部說，阿桑傑最高將面臨5年徒刑。

遭英警逮捕數小時後，阿桑傑出現於在英國倫敦的法院。英警方指出，他在「被押解到倫敦市中心一座警察局後，應美國當局請求，遭到警方進一步逮捕，這是依據引渡法第73條發出的引渡令」。對於恐面臨引渡至美的阿桑傑，他的律師表示，他若被引渡到美國，恐怕會性命不保。

而根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）先前報導，美國司法部自2010年起開始對阿桑傑展開調查，並可能以間諜法起訴他。而維基解密主編赫拉夫恩孫（Kristinn Hrafnsson）在法院記者會上表示，美國刻意以次要罪名起訴阿桑傑好讓他引渡至美，以便在當地對他起訴更多罪名。

2010年，國際刑警組織（INTERPOL）通報各會員國，要根據瑞典的逮捕令，以涉嫌強暴的罪名逮捕亞桑傑。2012年，亞桑傑向厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，自此蝸居大使館長達7年。雖然瑞典已在去年撤銷調查，但英國仍試圖逮捕他。

而揭發美國政府監控醜聞，從2013年6月起被通的中情局（CIA）前僱員斯諾登（Edward Snowden）說，「或許阿桑傑的批評者會歡呼，但這卻是新聞自由的黑暗時刻」。

(中時電子報)