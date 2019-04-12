台北喜來登〈SUKHOTHAI〉泰籍女廚許雪莉作的〈碳烤蕉葉沙嗲〉，以煉乳和花生醬取代砂糖，再與南薑、香茅和黃薑粉混合後醃漬豬後腿肉，最後再涮上自製沙嗲醬並裹芭蕉葉碳烤，作功非常繁複。（圖／姚舜）

一般泰菜餐廳出〈沙嗲〉，放在盤子中就出菜了，〈SUKHOTHAI〉則是用巴蕉葉包覆，再放在碳爐上出菜，確保香氣與溫度，提供客人更完整用餐體驗。（圖／姚舜）

發酵食物近年頗受歡迎，並被視為「健康美食」之一，在泰國，最受歡迎的發酵食品是〈酸肉〉，泰國人常將之入饌搭配其它食材作菜，或是直接當小菜食用。不過，過去在台灣泰菜餐廳不易嘗到這種泰國經典發酵美食，今年為了慶祝等同泰國過年的「潑水節」，台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰菜餐廳女主廚許雪莉推出全新菜單，其中有一道菜就是以〈泰式酸肉〉入饌作出的〈涼拌泰式酸肉〉，讓喜歡泰菜的食饕吃貨嘗嘗。

〈蝦醬皇帝豆炒大蝦〉是以肉厚而豐的泰國大蝦取代台灣草蝦，用皇帝豆取代臭豆，再以蝦醬、大蒜、辣椒和檸檬葉用大火爆炒成菜，吃來過癮。（圖／姚舜）

〈炒米豬肋排搭炸糯米〉的豬肋排用摻了糯米碎和辣椒的醬油醃漬一夜，再以高溫爐烤成菜，肉質柔嫩並帶有幽微米香，骨邊肉更是愈啃愈有味。（圖／姚舜）

許雪莉作的〈涼拌酸辣牛肉〉用的是油花頗豐的美牛翼板肉，並經過醃漬、風乾、油炸與涼拌等工序成菜，風味與口感皆好。（圖／姚舜）

台北喜來登〈SUKOTHAI〉新菜〈紅咖哩椰漿河粉〉的紅咖哩醬是用泰國豆瓣醬、羅旺醬、魚露和椰醬漿炒製，起鍋前還打入生蛋增加滑潤口感。（圖／姚舜）

許雪莉作的〈紅咖哩椰漿河粉〉用的是泰北的雞肉紅咖哩醬，上桌後牌服務人員將咖哩醬現場倒入盛裝河粉碗中。（圖／姚舜）

台北喜來登〈SUKOTHAI〉新菜〈涼拌泰式酸肉〉，豬肉醃漬發酵後再以肉丸、豬皮和絞肉等不同型式樣態搭配小黃瓜片和炸地瓜絲，再淋上醬汁呈現，吃來非常開胃。(圖／姚舜）

許雪莉覺得台灣竹筍就是好吃，所以她以竹筍入饌研發設計了〈紅咖哩燴筍子雞〉，甘甜鮮脆的筍子吸附了紅咖哩醬，食來別有風味。（圖／姚舜）

台北喜來登〈SUKOTHAI〉新甜點〈三色甜糯米〉，除了用黃薑粉、蝶豆花和紫米作出3色效果，並各有不同內餡，也是一費工甜點。（圖／姚舜）

〈金沙芋頭湯圓花〉的甜湯是用椰醬與椰糖熬製，湯圓除用紫地瓜、香蘭葉和芋頭天然染色，還用手工捏成花形。（圖／姚舜）

甜湯〈皇品金絲燕窩盅〉內有燕窩、紅棗、白果、蓮子與蓮藕。（圖／姚舜）

完全沒有酒精的〈鳳梨娜娜〉是用香蕉和椰奶打成奶昔口感，再加入鳳梨以酸味帶出豐富層次。（圖／姚舜）

台北喜來登飯店〈SUKOTHAI〉泰菜餐廳主廚許雪莉說，為了讓客人吃得更開心滿意，自己每天滿腦子都在想著「如何作出和別人不一樣的菜」。（圖／姚舜）

除了〈涼拌泰式酸肉〉外，〈SUKHOTHAI〉潑水節新菜還有〈蝦醬皇帝豆炒大蝦〉、〈炒米豬肋排搭炸糯米〉、〈涼拌酸辣牛肉〉、〈碳烤蕉葉沙嗲〉與〈紅咖哩椰漿河粉〉等，其中有些是食材升級的「21世紀版經典泰菜」，有些則是這位台灣唯一五星飯店泰菜女廚的創意料理，都是過去台灣不易嘗到的泰國美食，且烹調費時、料理費工，有些菜還得事前準備很複雜，許雪莉說自己就是喜歡「自找麻煩」，才能讓客人吃出「新藝」與她自己思鄉的「心意」。

18歲入行、27歲來到台北的許雪莉，烹調料理喜歡求變、也善變，事實上這也是〈SUKHOTAHI〉立足市場這麼多年猶能歷久彌新，老客人不會跑走、新客人不斷進來的重要原因，也是〈SUKHOTHAI〉餐廳每年為台北喜來登飯店貢獻進億元營收的關鍵。

很多老字號餐廳，經營時間久了、有了市場知名度，也培養出固定客層後，廚師往往也就「皮」了，懶得創新或不想創新，心理仗著的是「反正生意總是在那，跑不掉的」。但是許雪莉不一樣，她說，台灣泰菜餐廳數量較20多年前她初到台灣時多了太多，「不進步就會被超越」，所以她「滿腦子都在想著如何和別人作出不一樣的菜式」，希望能「以今日之我，超越昨日之我」。

「就是自找麻煩啦！」，許雪莉口中的「自找麻煩」其實指：「以繁複工序烹調料理出其它泰菜餐廳不易嘗到的經典好味道」。

〈涼拌泰式酸肉〉的烹調看來容易，殊不知其實費時費事。酸肉不是現成的加工品，許雪莉全程自己做，也就是自己發酵。她將豬後腿肉及豬皮均勻拌入熟糯米、大蒜、糖、鹽後密封醃製，經二至三天自然發酵後賦予獨特酸味，然後再將酸豬肉作成肉丸、炸紅咖哩肉丸、酸豬皮、碎肉末，再拌入紅蔥頭、花生、香菜，最後淋上魚露、檸檬調和酸爽醬汁，搭襯鮮脆小黃瓜與甜炸地瓜絲成菜，過完了清明、天氣開始變熱，這道吃來也就格外開胃。

〈炒米豬肋排搭炸糯米〉也是一道泰式「功夫菜」。就為了一個「米香」，許雪莉將炒焙至金黃色的泰國糯米打碎成末，再與辣椒粉、醬油調製成醬汁，將帶骨豬肋排醃漬一晚，等二天料理時再以高溫爐烤出焦香外層與多汁內裏，吃時可以蘸上酸甜羅望醬汁，那口感與風味與港式〈叉燒肉〉有幾分神似，那骨邊肉更是愈啃愈香。為了讓呈盤更豐富悅目，許雪莉另外以〈香炸雙色糯米球〉搭配上桌，真的是不厭其煩與繁。

〈臭豆炒蝦〉是一道泰南的經典名菜，傳統作法是以稱為「Petai」的臭豆炒蝦。這道菜非常傳統且經典，所以2003年「曼谷國際郵展」（Bangkok 2003 World Philatelic Exhibition)時，這泰菜還被印製成紀念郵票中，代表泰國4大菜系中的泰南菜。

許雪莉今年潑水節推出的〈蝦醬皇帝豆炒大蝦〉就是從〈臭豆炒蝦〉改良而來。改量到台灣吃客一下子可能吃不慣臭豆，許雪莉以皇帝豆取代臭豆入菜，並以肉質肥厚結實的泰國蝦取代草蝦，再將2食材以鹹香鮮的蝦醬、大蒜、辣椒、檸檬葉等一同爆炒，蝦醬鮮香緊裹軟綿皇帝豆與蝦肉，成菜上桌形色澎湃、味道鮮香鹹辣，老味新烹、照樣誘人食慾。

每至潑水節時，泰國人會到寺廟進香祈福，並製作甜點送給寺廟的和尚吃，所以甜點是潑水節必備食品。許雪莉入行最早學的是甜點，今年潑水節她照例設計了幾道新甜點，其中〈三色甜糯米〉是以黃薑粉、蝶豆花與黑紫米將糯米染煮成3種不同顏色並以濃郁椰漿提味後再分別擺上酥炸吻仔魚、紅甜蛋以及蒸雞蛋布丁3種餡料，芬芳軟糯的米飯散發蕉葉清香，讓人回味無窮。

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