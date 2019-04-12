《The Athletic》記者阿米克先前發起NBA球員匿名投票，其中47人參加了「誰是最被高估的球員」票選，結果勇士卓雷蒙格林與雷霆韋斯布魯克竟以17％得票率並列首位，讓柯瑞不禁公開替兩人喊冤，更認為那些投票者都沒出場比賽！

「參加這項投票的109位球員是誰？」柯瑞憤怒在IG上面回嗆，「絕對是那些沒資格出場比賽的人吧，有機會的話，請試試看去跟韋斯布魯克或格林在場上對位一下，祝你好運！」從柯瑞的回覆當中，充分感受到他替兩人感到委屈。

這項匿名球員投票結果確實相當令人意外，除了韋斯布魯克與格林並列第1，同以6.3％得票率並列第3的，竟然包含七六人吉米巴特勒，以及灰狼的威金斯與唐斯，甚至「大鬍子」哈登與「小皇帝」詹姆斯也都拿到4.2％得票率。

或許柯瑞無需如此生氣，畢竟這種匿名投票毫無公信力，也沒公布到底那些球員投票，畢竟拿過年度防守球員與3次總冠軍的格林，以及創下史無前例連3季場均大三元的韋斯布魯克都被看扁，代表那些匿名投票者眼睛真的都瞎了。

(中時電子報)