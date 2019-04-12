《復仇者聯盟4》即將上映，也讓漫威迷期待英雄們如何解決大反派薩諾斯，而導演羅素兄弟為了防止劇透，不僅預告片可能「造假」，就連容易暴雷飾演隻豬人的湯姆霍蘭德，都沒拿到完整劇本只拿到自己台詞，不過另一個「爆雷王」，也就是飾演「浩克」的馬克魯法洛，居然爆料自己拿到的劇本裡：「美國隊長結婚了」。

近日「浩克」馬克魯法洛、「美國隊長」克里斯伊凡及「涅布拉」的凱倫吉蘭接受《E！News》專訪，馬克魯法洛表示導演羅素兄弟為了防止劇透，不僅連完整劇本都沒拿到，甚至還有一些假的場景，此外更爆料有一幕場景是「美國隊長」結婚了，不過是否真假得等電影上映才知道，因為他表示拍攝《復仇者聯盟3》時，自己分別拍了消失及沒消失的鏡頭，直到電影播出，才知道自己是否消失，而且光結局就拍了5個不同版本。

聽到馬克魯法洛拍了兩個鏡頭，凱倫吉蘭則身感訝異，這時才得知並不是所有人都拍了多種版本，對此克里斯伊凡也開玩笑為此事做了解釋，他表示：「因為漫威完全不相信你，劇透已經變成了你的一部分了」。

(中時電子報)