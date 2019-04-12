經歷近半年例行賽的煎熬等待，NBA球迷大眾終於盼到了精彩可期的季後爭霸。看熱鬧、看明星的球迷，今年恐怕會有悵然若失的遺憾，因為，這是2005年以來，第一次沒有由「詹皇」LeBron James領銜的球隊闖進季後賽。

對於看門道的玩家們而言，季後賽才是認真下注搏取彩金的最佳時機。季後賽是真刀真槍的比拚，幾乎不會有影響最後勝負分出現大落差的垃圾時間，讓你本來應該穩賺的彩金就在眼前溜走！

這一季的季後賽於台北時間4月14日凌晨點燃戰火，先看看東、西兩區第一輪的交戰組合：

東區：

密爾瓦基公鹿（1） VS. 底特律活塞 （8）

多倫多暴龍（2）VS. 奧蘭多魔術 （7）

費城76人（3） VS. 布魯克林籃網（6）

波士頓塞爾提克（4） VS. 印地安那溜馬 （5）

西區：

金州勇士（1）VS. 洛城快艇 （8）

丹佛金塊（2）VS. 聖安東尼馬刺（7）

波特蘭拓荒者（3）VS. 奧克拉荷馬雷霆（6）

休士頓火箭 （4）VS. 猶他爵士 （5）

勇士隊前鋒Jordan Bell飛身灌籃。（美聯社資料照）

依據各隊戰績、戰力和球季間彼此對戰的勝負來評估，東區賽事的結果似乎不難預測，公鹿、暴龍、76人可望在首輪輕騎過關，綠衫軍和溜馬兩軍可能需要六場比賽來決定由誰晉級。綠衫軍雖然排名在前且有主場優勢，但本季始終沒有打出前一季那股銳不可擋的氣勢，期盼他們能找回那樣的球感，則東區戰情自第二輪起，應該會更加精彩激烈。

相較於東區強弱分明的態勢，西區季後賽第一輪四個對戰組合，除了衛冕軍金州勇士對洛城快艇有絕對優勢外，其他三個組合的戰果難以預料。金塊隊全季表現亮眼，卻欠缺季後賽經驗，面對老帥帕波維奇領軍的季後賽常客馬刺，金塊未必能佔上風。拓荒者和雷霆是死對頭，前者須記取上一季首輪遭到淘汰的慘痛教訓，後者則需要凝聚起團隊戰力才能放手一搏。火箭有James Harden、Chris Paul兩大球星坐鎮，季後賽經驗優於爵士，這也是火箭擺脫糾纏的晉級關鍵。

(中時電子報)