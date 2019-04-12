韓國瑜原想逐桌敬酒、合照，但因體力負荷不了，只好提前離開僑宴會場。（林宏聰攝）

韓國瑜離開僑宴會場時，又引起一陣推擠。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜雖然提早前往美國，休息1天之後再到哈佛演講，不過看得出來體力損耗，美國時間11日晚上的波士頓僑宴，無法按照計畫與各桌拍照，提早搭車回到飯店休息；而稍早他接受媒體訪問時表示，不會為自己在哈佛演講的表現打分數，他只是希望多結交朋友，多讓各方面了解台灣的困難。

韓國瑜原本想逐桌和華僑們合影留念，不過拍到一半之後，親自拿起麥克風向全場致歉，直言體力真的沒辦法負荷，當場再乾1杯酒之後就宣布離場，走出餐廳門口後，因室外氣溫只有攝氏9度，一旁的妻子李佳芬體貼為他披上圍巾禦寒，韓國瑜與幕僚在波士頓街頭徒步走了數百公尺到停車處，沿途媒體、警方隨行，引起路人關注，紛紛打聽「是哪位大人物來了？」

高市新聞局長王淺秋說，韓市長因為時差影響，體力比較差，加上在哈佛與學者、學生們問答時，問題一個比一個尖銳，需要全神貫注，所以晚上實在沒辦法撐下去，只好請駐波士頓台北經濟文化辦事處安排車輛，提前送他和李佳芬回到飯店休息。

稍早韓國瑜接受媒體訪問，談到哈佛演講過程，韓認為學者們很重視兩岸問題，他可以強烈感受到費正清學院對於台灣的前途蠻關切的。不過，有好幾個問題都非常尖銳，已超越1個市長的層次可以回答的，不曉得費正清中心學者怎麼定位他，不過顯然已經不是1個市長能夠回答涵蓋所有的問題，問題層次非常高，而且非常尖銳，甚至包括國防預算怎麼看、軍公教年金的改革、預算怎麼平衡等，只能盡可能誠實回答自己心裡面所觀察到的。

至於演講表現，韓國瑜說，不會給自己打分數，他總是希望能勇敢大步踏出來，多結交朋友，多闡述理念，多讓各方面了解台灣的困難，讓各方面好朋友越來越喜歡台灣、越來越喜歡高雄。

(中時 )