科摩多龍攻擊小水牛

兇猛、迅速，連同類都吃的科摩多龍，一旦成為牠的獵物，想逃過一劫真的很難！近日，網路流傳一則影像，一隻小水牛被科摩多龍突襲，水牛媽嗎雖然就在旁邊，卻無計可施，只能眼睜睜看著自己孩子成了科摩多龍的嘴上肉。

影片中科摩多龍悄悄從後方接近小水牛，突然一口咬住小牛後腿，小牛發出哀鳴，水牛媽媽趕過來，可是卻無能為力，只能看著小牛被科摩多龍拖走，漸漸無力倒地。

科摩多龍是科摩多巨蜥（學名：Varanus komodoensis）的俗稱，據維基百科資訊，科摩多巨蜥屬於巨蜥科巨蜥屬，是世上最大的蜥蜴，僅分布於印度尼西亞的四個島嶼。

科摩多龍是現今體型最大的蜥蜴，平均體長2至3公尺。在野生環境，成年的大科摩多龍普遍重約70公斤，被獵獲過最大的樣本為3.13公尺長，166公斤重（包含未消化的食物）。

科摩多龍是世界上最大有毒動物，研究發現，科摩多龍會分泌一種類似蛇毒的毒液，讓獵物的血液無法凝固，血管擴張，進而肌肉麻痺、意識喪失、休克，迅速失血過多致死。就算科摩多龍的毒液和利牙無法一擊殺死獵物，牠們的唾液裡也含有48種細菌（在人工圈養下細菌就會消失），能夠在獵物暫時逃脫後令其傷口細菌感染而死。

(中時電子報)