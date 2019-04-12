一般認為喝茶有助減肥、防三高，但營養師提醒，喝茶應該適時適量，不是每一種茶都對健康有益，而且有些人並不適合，飲用不當恐怕反而有害健康，甚至致癌。

《早安健康》報導，北京協和醫院營養科營養師李寧表示，下列8種茶應特別注意：

1. 現炒茶：現炒茶經炒製後火氣大，而且未經氧化，多酚類含量較高，對胃腸黏膜恐產生較強刺激。建議現炒茶買回後至少存放10~15天，等多酚類成分充分氧化後再喝。

2. 焦味茶：茶葉烘烤過度會產生焦味，營養也會喪失，而且焦味茶葉含有較多的多環芳香烴類致癌物質，恐對人體產生不良影響。

3. 多泡茶：一杯茶通常經過3次沖泡，90%以上可溶於水的物質已經浸出，繼續沖泡反而會將一些微量有害物質浸泡出來，不利於人體健康。

4. 冷茶：茶放置時間過長，其中的營養會大量流失，還會滋生細菌，這也是隔夜茶最好不要飲用的原因之一。而且冷茶對脾胃不利，切忌空腹飲用冷茶。

5. 燙茶：溫度太高對咽喉、食道、胃會產生強烈刺激，而且容易燙傷口腔、咽喉部和食道上皮細胞，反覆燙傷恐引起上皮突變，成為癌變隱憂。

6. 濃茶：一杯茶約只需3~4克的茶葉，過多的鞣酸會與人體中的維生素B 群產生永久性結合，引起維生素B 群缺乏，還會使胃黏膜收縮，影響消化功能及鐵的吸收。

7. 茶葉中所含的蛋白質、糖類是細菌、真菌繁殖的養料，擱置時間過久會出現變質，引發腹瀉等消化系統病症，就算沒有隔夜，但早上泡的茶放到晚上也建議別再喝。

8. 串味茶：摻雜了其他味道的茶，不但破壞了原本天然的茶香，而且有些化學調味恐怕有毒，更不能飲用。

(中時電子報)