女子偷放「體重計」，幾天後出現的「神秘數字」，果真逮到男友偷吃。(示意圖/shutterstock)

大陸微博最近瘋傳2名女子的對話截圖，其中1名女子向閨蜜訴苦遇到渣男，在男友家中發現莫名長髮，後來偷放「體重計」逮到對方劈腿事實。

遭男友劈腿女子對閨蜜說，自己與男友雖然住在同一個城市，但因工作地點較遠的關係，2人沒有住在一起，不過每周都會碰面3、4次，也會一起玩「吃雞」（遊戲），有次玩到一半突然發現男友語音對話裡出現飛機聲音，她開始懷疑，如果不是遊戲裡的聲音，代表男友現實中待在離機場很近的地方，「我還假裝問了一下他在哪，他說他整個晚上都在家；如果那時候他說他在同事家玩，我還是會信他的，可惜他說謊了。」。

她對閨蜜說：「我是黃毛短髮，頭髮也不長，而浴室的地漏（排水孔）有幾根長髮，因為卡住了沒被沖走，所以肯定有人來過。」

因為懷疑男友劈腿，女子就開始展開行動「我先約他吃飯，然後開玩笑說他胖，給他買了一個體重秤（體重計），就那種要下載App紀錄的；體重秤就放在他家很顯眼的地方，我知道他懶，秤一次後不會想去秤第二次，可是女生會，或許說大多數人會，第一眼看到一個體重秤都可能想上去看看自己多少斤兩，畢竟我也在賭。」

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

女友與閨蜜的對話。（圖／翻攝自微博）

果然好幾天後去看體重計紀錄，App出現「47kg」這個神秘數字，因為男友與她都超過47公斤，當下就確定男友劈腿。女子傷心的跟閨蜜說「還是單身好，沒那麼多心機。」閨蜜則稱讚「我真的給你下跪了，偵探！」

(中時電子報)