阿公阿嬤很愛演，銀髮魅力擋不住。台南市政府文化局楊馥菱表示，今年新營文化中心藝術季訴求樂齡文化平權，以「銀齡風潮，在地主張」為主題，不但安排銀髮族喜好的劇團演出，更將銀髮族拉入劇場培訓，更讓他們成為聚光燈焦點。

2019新營藝術季將於4月14日至5月26日期間展開，為了吸引樂齡族群來看戲，節目安排上，文化局找來銀髮族熟悉的在地團隊，如新韻合唱團、台灣藝術家交響樂團、藝姿舞集等，還有阿公阿嬤最尬意的明華園總團。

此外，文化局特邀國際知名劇場人姚立群指導銀髮素人來演戲，以在地故事出發，演出自製節目《新營，快到了》，演繹出屬於新營人的共同記憶。這群老人家不僅樂齡健康，還比年輕人更有自信。

姚立群說，「別小看這群老人家，因為他們有豐富的人生歷練，一個眼神一個表情就道盡了人生故事，相當有味道，此外肢體表現也比年輕人還都放得開、毫不扭捏，顯得相當老練不生疏，一整個就是天然演技派。」

為了拓展公嬤視野，今年也找來日本知名的銀髮素人劇團「樂劇團」，及台南的社區劇場「土城子鄉音劇團」演出，希望透過不同類型的銀齡劇場演出，吸引更多樂齡朋友進劇場來看戲，體驗戲劇的感動。

(中時 )