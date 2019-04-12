遭移民署限令即刻出境的旅美大陸學者李毅，12日凌晨在南投被尋獲，並搭乘上午的華航班機離台，李毅登機前表示，根本不知道統促會的活動，也不知道自己受邀演講，整件事讓他覺得「莫名其妙」。

由於統促會13日在台中舉辦「和平統一融合發展論壇」及遊行活動，並在文宣中聲稱將邀請李毅發表演說，而李毅被視為武統派學者，因此引發各界議論，移民署以來台觀光陸客不得參與政治性質公共活動為由，立即廢止李毅入境許可並限令11日離境，未來也會將他列為不受歡迎人士並管制入境。

對此李毅大感不解，離台前向媒體表示，原本打算好好來台旅遊，根本不知道統促會辦的活動，是友人告知後才知道自己的名字被印在活動文宣上，雖然被限令離境打亂行程，不過對於政府的處理方式，李毅表示「可以理解」。

李毅還說，此行還計畫去日月潭及墾丁，但是這幾天都在爬山，並未收到移民署通知，山區手機收訊不好，也無從得知自己上了新聞版面，對於被移民署列為不受歡迎人士，李毅無奈地說，以後能來還是要來，「假以時日吧！」

(中時 )