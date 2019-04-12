現在只要球星公開請求，聯盟就把技術犯規取消嗎？原本杜蘭特在11日最後1場例行賽首節被吹技術犯規，讓他本季累積16次技犯，換來下個球季開幕戰禁賽命運，沒想到聯盟竟在12日宣告取消他的技術犯規，等同躲掉禁賽命運。

杜蘭特當時是因為跟裁判激烈理論，才被吹了1次技術犯規，可是他在賽後公開強調，這只是一場誤會，更相信這次技術犯規會被取消，簡直是未卜先知，「裁判說我走向紀錄台時撞到他，但我不是故意的，我只是走去準備擦鞋底。」

「裁判以為我是跟著他走過去，但大家都知道我每次死球都會去擦鞋底，」杜蘭特說，「我只是誤會，我也跟他當面解釋了，他會跟聯盟解釋，且撤銷這次技術犯規。我知道季後賽會重新計算技術犯規次數，所以我一點也不緊張。」

只是聯盟如此「隨意」就撤銷技術犯規，讓杜蘭特躲過下季開幕戰禁賽，未免讓外界產生聯想，畢竟杜蘭特今夏很可能跳槽其他球隊，假如在開幕戰就遭禁賽，自然對新東家票房與人氣產生影響，這恐怕是聯盟不想看到的結局罷了！

(中時電子報)