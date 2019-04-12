華航空姐林佩瑤外型亮麗、身材火辣，曾為追尋歌手夢，參加《超級星光大道2》奪下第9名，雖然後來回歸航空界，仍會透過社群和粉絲互動，近日，她因好身材頻上新聞版面，有網友詢問她是不是做「自體脂肪隆乳」，她也親自回應了。

林佩瑤日前先是彎腰拍碗粿，掉出白嫩酥胸和深溝，後又自曝誤穿S號洋裝「拉鍊卡住」，豐滿D奶快撐爆炸出，好身材讓粉絲快噴鼻血，11日在IG開放粉絲提問，被問到是否有做「自體脂肪隆乳」，她強調「我的胸部千真萬確是真的」，並透露小時候愛吃肥肉、雞爪、豬腳、海鮮等，不確定是不是因為這樣，才造就現在的好身材。

她也分享自己的感情觀，透露自己在感情中是屬於弱勢的，而她也坦言和在拉麵店擔任學徒的男友已分手，「去年已經分開了，所以這段就不多說了」，但她找對象全憑感覺，喜歡就喜歡，沒有在看職業，至於未來會有結婚、生子打算？她則說隨緣，「有當然很好，沒有也沒關係，希望未來的另一半心臟大顆一點就好。」

(中時電子報)