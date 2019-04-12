國民黨總統初選提名機制至今難產，新北市長侯友宜12日上POP RADIO接受主持人黃暐瀚專訪時表示，黨主席應該勇敢訂出規則，大家就會向前走，市長提名規則在快一年就決定好，總統明年元月就要選舉，到現在還沒訂好，「到底選市長的時間比較長，還是總統比較長？」

侯友宜說，市長有市長的角色，主席也有主席的角色，主席角色就是把遊戲規則訂好，你覺哪個遊戲規則適合黨，雖然未必每個人都滿意，但主席要清楚告訴所有人，更快更迅速回應，大家就沒有紛紛擾擾，就不用管是朱立倫要選，還是王金平要選，或是徵召韓國瑜，只要是大家都能接受的規則，就向前走，也不用遭受人家批評。

被問到外界都希望徵召韓國瑜，侯友宜說，韓的意願當然很重要，這是每個人的自由意志，他也反問主持人「你怎麼沒有問我要不要選總統？」

侯友宜強調，黨主席現在最重要的就是幫國民黨找到最適合的路，團隊凝聚力量為全國人造福，不要有私心不要有算計。

(中時 )