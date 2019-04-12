B-21轟炸機

美國空軍說，打造下一代隱形轟炸機B-21正按計畫進行，下個重大里程碑就是實際試飛。

據《軍事網》（Military.com）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網11日報導，美國空軍採購官邦奇（Arthur Bunch）告訴國會，B-21「突襲者」（Raider）最早將在2021試飛，並可望在2020年代中期發揮初始戰力。

邦奇說，這款嶄新研發的轟炸機已通過關鍵設計審核，由於他們提早讓駕駛過目，以提供意見，因此專案有很大的進展。雖然B-21的航程仍是機密，但在加油機支援下，應該能執行對付中俄的國際任務。此外，它能搭載兩名飛行員，也能遙控。

一架B-21造價約6.41億美元（約198億台幣），據說美國空軍打算起碼要採購100架，以取代能搭載傳統與核子武器的B-2轟炸機，還有萬一攻打北韓，可能扮演要角，但只能攜帶傳統武器的B-1B「槍騎兵」（Lancer）轟炸機，不過這一切仍要看財務實際狀況而定。

儘管B-21外型酷似B-2「幽靈」（B-2 Spirit）戰略轟炸機，但兩者卻有重大的差異。B-21將發動機移到較靠近翼根，在機身與機翼之間接合處，而B-2的4具奇異（General Electric）F118-GE-100發動機則在機翼上。此外，B-21的發動機進氣口呈斜角狀，不像B-2那樣呈鋸齒狀。

由於美國空軍要求承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman），要建構「開放式」（open architecture）軟硬體系統，因此它不僅是重型轟炸機，還能扮演多種角色。而藉由這開放系統，它未來能輕易升級，並能視任務的不同，在武器艙內放置偵察、通訊設備，或是無人機與電子戰套件。總之，「突襲者」正朝美國第一架多用途轟炸機之路邁進。

(中時電子報)