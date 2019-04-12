中市政府警察局核准統促會舉行「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行活動，遭受批評，警界出身的新北市長侯友宜12日表示，人民有集會遊行自由，主題根本不重要，只要合乎集會遊行法規定，每一個人都能表達他的言論。

台中市警局核准統促會於13日在台灣大道舉行「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行活動，其中活動邀請鼓吹武力統一台灣的大陸學者李毅，消息曝光引發爭議與批評。

侯友宜說，不管要統、要獨，或不統不獨，只要遊行過程按照集遊法規定，每個人都有自由，想那麼多幹嘛？

(中時 )