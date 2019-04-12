中市核准支持統一遊行 侯友宜：合乎規定有何不可？ 10:142019/04/12 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長候友宜。(圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中市政府警察局核准統促會舉行「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行活動，遭受批評，警界出身的新北市長侯友宜12日表示，人民有集會遊行自由，主題根本不重要，只要合乎集會遊行法規定，每一個人都能表達他的言論。 台中市警局核准統促會於13日在台灣大道舉行「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行活動，其中活動邀請鼓吹武力統一台灣的大陸學者李毅，消息曝光引發爭議與批評。 侯友宜說，不管要統、要獨，或不統不獨，只要遊行過程按照集遊法規定，每個人都有自由，想那麼多幹嘛？ (中時 ) #遊行 #統一 #活動 #規定 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統初選掀茶壺風暴 侯友宜籲速訂規則 11:452019/04/08 侯籲黨中央速訂遊戲規則 04:102019/04/09 侯友宜：台灣應靜下心為民服務 把選舉氛圍降低 11:332019/04/09 新北公車使用華為網卡 侯友宜：市府善盡把關責任 11:592019/04/09 侯友宜汐止視察公園預定地 地方盼打造多元休憩場所 18:312019/04/09 老市場翻身 侯友宜啟動改建 04:102019/04/10 新北市拚經濟 侯友宜拜會經濟部長 10:462019/04/10 侯友宜拜會經部 聚焦10大議題 17:012019/04/10 新北市長侯友宜拜會經濟部長沈榮津 17:432019/04/10 侯友宜訪經部 核一乾貯無共識 04:092019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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