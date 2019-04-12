日本因南韓禁止日本8縣產的水產品進口而向世界貿易組織(WTO)提訴，日本在1審中勝訴，WTO紛爭解決機構11日(瑞士時間)在2審判決中推翻1審的裁決，判南韓勝訴。日本政府對此表示遺憾，南韓政府則對WTO的裁決表示高度肯定，並決定將維持對日本8縣水產品的禁止進口措施。

2011年3月發生311東日本大地震並引起福島核災，南韓於2013年9月以福島近海受輻射汙水污染，以食品安全考量為由，禁止日本福島、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉等8縣水產品進口。日本認為此舉乃違反國際貿易規則，2015年5月向WTO提起訴訟。

WTO的紛爭解決機構為此於2015年9月成立紛爭處理小委員會（DSB），1審於2018年裁定日本勝訴，DSB認為南韓的禁止進口措施乃違反WTO協定，並要求南韓修正相關措施。但南韓不服裁決而提起上訴，今年4月11日的2審裁決結果卻推翻1審的決定，認為南韓的禁止進口措施妥當。

南韓政府對此表示，高度肯定WTO的裁決，今後將維持日本8縣水產品的禁止進口措施，並將繼續要求日本產進口食品若檢測出微量的輻射時，必須追加附上17種輻射核種的檢測證明。

日本外務大臣河野太郎12日表示，「日本的主張未獲認可，實在感到遺憾。」「日本要求南韓全面解除進口限制措施的立場沒有改變，將以這次的裁決報告為基礎，通過與南韓協議，繼續爭取解除禁止進口管制措施。」

河野還表示，對於仍對日本食品採取進口限制的國家和地區，今後仍將要求解除、鬆綁進口管制措施。

(中時 )