曾柏瑜說，在中國大陸有非常多的電視，其實本身就是設有一個錄影的功能，那這個電視就是錄每個人家裡的狀態，來給中國政府搜集你的資料。(曾柏瑜FB)

曾柏瑜回應網友。(曾柏瑜臉書)

曾柏瑜回應網友。(曾柏瑜臉書)

曾任職太陽花學運發言人的時代力量黨員曾柏瑜，在臉書發表影片，稱在中國大陸，家家戶戶電視機都裝有攝影機，不只是政府可以全面監控人民的居家生活，透過遙控器，就可看見全中國人的日常生活！影片被截圖轉到微博，大陸網友跳腳痛批造謠!但曾柏瑜澄清，此事並不是空穴來風，並且因為台灣是個有言論自由的國家，所以不會刪除、也不會封鎖大陸網友的留言。

根據《維基百科》，曾柏瑜為時代力量黨員。曾任職太陽花學運發言人、330反服貿遊行主持人、黑色島國青年陣線行政組長、台灣綠黨青年部召集人，畢業於國立政治大學社會學系。2018年，代表時代力量參選新北市議員。2016年3月14日，曾受柯文哲邀請，進入台北市政府秘書處媒體事務組工作，協助市長媒體相關業務。

曾柏瑜在臉書發表影片，並在內容介紹中寫「相信大家都看過《楚門的世界》，在現實生活中，這樣荒誕的全面監控情節在中國現正熱映中！在中國，家戶一台的電視機居然都裝有攝影機，不只是政府可以全面監控你的居家生活，透過遙控器，你甚至可以看見全中國人的日常生活！

她說「只要看見別人在做「不該做的事」，按上遙控器的一顆按鈕，就可以立即通報，人人都是小警總！」文末並tag#我們都是楚門#這樣以後怎麼在家裡換衣服#你還敢買中國製的3C產品嗎？

影片中，曾柏瑜說，在中國大陸有非常多的電視，其實本身就是設有一個錄影的功能，那這個電視就是錄每個人家裡的狀態，來給中國政府搜集你的資料，「大家為什麼心甘情願裝這個系統呢?你要是裝這個有線電視，除了你自己會被錄影以外，你用你的遙控器，可以看到別人家正在發生什麼事。那中國政府還鼓勵你，要是看到他在做一些不該做的事，你就按遙控器上一個按鈕立刻通報。」

此影片內容也被截圖到微博上，曾柏瑜FB底下陸網友留言十分憤怒，認為她造謠。曾柏瑜也貼出「雪見工程」的相關報導澄清，「影片中我提到中國的家戶電視中裝設有錄攝影機來監控每個人的家中生活，這並不是空穴來風」。並又回覆「目前我人在歐洲幾個國家參加網路自由論壇的會議，這些內容都是在做中國人權的相關團體在會議上的報告。」

曾柏瑜並留言「想不到小小的影片居然有這麼多來自中國的網友們特地翻牆過來留言，倍感溫馨。不過因為台灣是個有言論自由的國家，所以我不會刪除、也不會封鎖大家的留言，歡迎來自中國的朋友們在這裡享受短暫的言論自由時間」。

兩岸網友們留言「可以不要丟台灣人的臉嗎 人家跟你說什麼你就信什麼 你要不要到大陸看看是不是電視上面都有攝影機」、「我說真的你造謠成這樣，人家來梧桐時你要躲好哦~當然你也可以衝第一排，給你拍拍手。」、「有一句話送給你，言論自由是流氓的最後一塊遮羞布。除了雪亮工程以外，上海這邊還有明廚亮造工程，也就是所有飯店的廚房都必須要有監控攝像頭連結食品藥品監督管理局，這個資訊您也可以拿去造謠用吧」、「活在大陸的中國人都不知道的事情，你們說的煞有介事。」、「翻牆你個鬼 言論自由不代表血口噴人空穴來風造謠生事」。

楚門的世界真實版！用你家的電視監控全中國人的生活｜柏瑜吃果子 ep.04｜一起關注全球大事

(中時電子報)