腹腔鏡會殺人？根據新英格蘭雜誌一篇論文指出，子宮頸癌的手術採微創腹腔鏡較之傳統開腹手術，病患4.5年的存活率會減少10％，復發率增加了4倍；婦癌名醫：中山醫學大學副院長曾志仁9日籲醫病在做治療規畫時，應謹守2公分的黃金線，即一期、未有淋巴轉移，癌症腫瘤小於2公分才選擇採腹腔鏡手術。

醫學日新月益，在內視鏡乃至達文西機械手臂問世後，愈來愈多的醫療院所倡導透過微創手術進行癌症手術治療，標榜其優點是傷口小、出血少、恢復快；唯醫學期刊翹楚新英格蘭雜誌2018年12月刊出由美國德州安德森醫院研究成果發現，在子宮頸癌治療上，選擇傳統手術或是微創手術治療，病人日後復發死亡機率仍有差別，建議2公分以下、1期未轉移的惡性腫瘤可做腹腔鏡手術，如患者有生育需求，可保留子宮。否則建議採傳統手術。

曾志仁說，這篇論文搜集全球32國、逾600例一期未轉移子宮頸癌子宮全摘除患者，長達10年術後狀況，發現採傳統手術存活率為96.5％、微創手術則為86.0％，兩者相差10.6％，而術後癌症復發率微創手術又是傳統手術的4倍。

他也強調，這篇論文可以做為醫療團隊在治療上的參考，也能讓病患更清楚自己適不適合微創或達文西手術，在中山醫學大學附設醫院2010年開始即訂定子宮頸癌精準治療黃金線為2公分，並採用新式的神經保護與子宮保留手術技術，因此，就不會影響到病人的健康、生命、以及身體生育的功能。

(中時 )