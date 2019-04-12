星巴克推出「夏日闖關」抽獎活動。(圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克為慶祝線上門市滿5週年，全台門市舉辦好友分享日，12日的11:00~20:00，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。此外，即日起至30日還有「夏日闖關」活動，活動期間完成指定關卡，將獲得電子刮刮卡，刮開即可獲得獎項，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

星巴克在此次活動期間，推出由濃郁優格與蜂蜜白柚醬混搭而成的新品「白柚蜜香吉利優格星冰樂」，而去年廣受好評的「臺玖號花生仙草星冰樂」也在活動中強勢回歸。

除了12日的星光好友分享日，本月16、23日，星巴克也自下午4點至晚間8點推出限時買一送一優惠。另外，本月18、25日，以及5月2、9、16、23日，星巴克將推出Coffee Day門市活動，活動當日購買咖啡豆、咖啡設備全類別品項、盒裝茶瓦納系列及典藏系列商品(包括新品)，可享85折優惠。

(中時電子報)