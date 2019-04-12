汽車旅館成為吸毒犯群聚溫床，李姓男子10日晚間先與朋友到KTV唱歌狂歡，卻覺得不夠過癮，6人決定再前往汽車旅館開總統級套房辦毒趴徹夜作樂，門內傳出濃厚K菸味驚擾隔壁房客報警，警方11日上午破門逮人，李男等6人皆坦承徹夜吸食K他命，遭警方依照毒品罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

警方調查，25歲李姓、27歲劉姓男子一夥人大多是飲料店員工，因店家暫時停業，沒工作就找樂子尋歡，大夥10日晚間先約唱歌，唱到半夜結束，覺得還不過癮，決定再續攤，5男1女相約一家汽車旅館，挑選有游泳池的總統級套房開毒趴。

6名年輕人以為隱身在汽車旅館內吸毒神鬼不知，但陸續多人進入房間早已引人懷疑，徹夜累積的K他命味道傳出外頭，隔壁房客聞到臭味報警。

警方接獲線報，11日近中午破門而入，當場查扣3個K盤、K他命與不明藥丸，李男等6名毒犯藉助毒品之力竟徹夜未眠，仍在喝酒聊天，警方將一干人帶回警所驗尿，6人皆坦承吸食，其中李男、劉男分別持有部分K盤，皆遭警方依照毒品罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

安平區汽車旅館多，警方上月才查獲5人群聚汽車旅館辦毒趴，11日再查獲6人毒趴，已是第2起案件，警方宣示打擊毒品決心，會要求業者加強與警局連繫，杜絕毒品進入店家，惹來不必要糾紛。

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(中時 )