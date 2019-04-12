狗狗跳上踏板認錯主人 騎士無助 10:232019/04/12 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 狗狗在警方協助下找到真正主人。(警方提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾向警方報案，表示在停紅綠燈時，有一隻狗直接跳上機車踏板，該機車騎士不知如何是好，只能向警方報案。桃園市楊梅警分局上湖派出所警員林家瑋，積極幫這隻狗狗找真正的主人。 警方看到該隻認錯主人的狗狗，全身乾淨，脖子也項圈，研判是有主人飼養，運用臉書社群我是楊梅人PO文，在3小時內就與飼主取得聯繫，通知飼主將狗帶回。 林家瑋今年1月中旬始畢業分發，他說自己也有養狗，遇到走失狗狗會特別感同身受希望幫忙找到主人，秉持積極熱忱的態度，運用社群媒體協尋失主，自己也相當開心。 (中時 ) #主人 #飼主 #警方 #狗狗 #楊梅 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆聲風波 連千毅主動出面向警方說明 14:232019/04/08 屁屁夾緊藏毒品 警方機警識破 17:382019/04/08 守宮愛玉小調皮亂跑 嚇死飼主 07:032019/04/10 象山搶案 警方移送嫌疑犯北檢訊問 19:272019/04/09 狗界布萊德彼特是他！致敬《鬥陣俱樂部》多部經典 20:482019/04/09 愛犬被打癱 受託養女子卻獲不起訴 21:422019/04/09 警方及時到場 阻止7旬男子受詐 10:512019/04/10 泳客踹踢狗狗擋路 男童勸阻竟遭逼下跪道歉 18:042019/04/10 翻爆旺寵物》鱉甲骨製成狗零食「狗啃啃」營養美味毛小孩超愛 08:182019/04/12 湖南鄭州男穿日軍服迎親 警方震怒拘10天 13:262019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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