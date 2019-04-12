有民眾向警方報案，表示在停紅綠燈時，有一隻狗直接跳上機車踏板，該機車騎士不知如何是好，只能向警方報案。桃園市楊梅警分局上湖派出所警員林家瑋，積極幫這隻狗狗找真正的主人。

警方看到該隻認錯主人的狗狗，全身乾淨，脖子也項圈，研判是有主人飼養，運用臉書社群我是楊梅人PO文，在3小時內就與飼主取得聯繫，通知飼主將狗帶回。

林家瑋今年1月中旬始畢業分發，他說自己也有養狗，遇到走失狗狗會特別感同身受希望幫忙找到主人，秉持積極熱忱的態度，運用社群媒體協尋失主，自己也相當開心。

(中時 )