自蘇貞昌院長就任後，便不斷延宕、角力的高階警官調整，終於在9日發表，台北市警察局12日上午也進行6名分局長、大隊長的交接布達儀式，但整個典禮未見柯文哲市長及副市長等官員進行監交，與過去大不相同，市府官員缺席也引發警界議論紛紛。

過去三線一星以上的警官交接，都會邀請副市長以上層級的官員到場監交，無論馬英九、郝龍斌都經常現身此種場合，但柯文哲就任後，僅參加過邱豐光的布達，局長陳嘉昌接任時，正逢世大運維安不力，邱豐光遭調警政署，柯文哲對此十分不滿，後來未現身參與交接典禮，僅指派副市長陳景峻主持，外界就認為柯當時仍在不爽中。

這次12日的交接典禮，卻連副市長都未列席，與過去慣例不符，再度引發警界論議紛紛。

而這次的高階警官異動，過程也是一波三折，據指出，部分人選甚至是在公布前兩天才拍版底定，期間行政院、內政部、警政署三方，都針對人選不斷角力、協調，許多警官各出奇招，透過關係找尋門路，此次調動的某主官缺，原本先傳出高雄的要上來，又變成原本台南要調台北，最後才變成第3人選，競爭激烈瞬息萬變，基層也為此浮動不已。

北市警局表示，本次交接在地下3樓大禮堂舉行，由局長陳嘉昌主持竣事，典禮過程莊嚴隆重。此次調整是配合警政署調整全國各警察機關人事作業，基於治安勤業務需要，並依適才適所、專才專用、品操能力、職務歷練等原則，檢討調整部分分局長、大隊長職務。

此次調整包括：信義分局分局長由原萬華分局分局長張素菱接任、萬華分局分局長由原南港分局分局長張隆興接任、南港分局分局長由原刑事警察局大隊長吳慶鴻接任、文山第二分局分局長由原中正第二分局分局長沈炳信接任、中正第二分局分局長由原文山第二分局分局長王旭昌接任、刑事警察大隊大隊長由原文山第一分局分局長陳明君接任，文山第一分局分局長由原內政部警政署科長許頌嘉接任。

三線二星部分，原信義分局分局長劉鴻烈陞任警察通訊所所長，原刑事警察大隊大隊長葉超鴻陞任保安警察第三總隊副總隊長。

(中時 )