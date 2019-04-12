《產經新聞》12日刊載的《李登輝祕錄》以「併吞台灣的毒藥『沒有什麼九二共識』」為題指出，台灣陸委會今年1月16日指出，「九二共識」是併吞台灣的毒藥，而1992年時任台灣總統的李登輝強烈否認指出，「根本就沒有什麼『九二共識』」

文中提及，兩岸窗口1992年10月在香港舉行實務者層級的協議，並確認了「一個中國」原則，即所謂的「九二共識」。陸方不斷逼迫蔡英文總統接受「九二共識」，但蔡政府否認九二共識的存在，而被陸方指為「分裂主義」。

到底有沒有「九二共識」呢？李登輝強烈否認說，「根本就沒有什麼『九二共識』！」。2001年出版的《李登輝執政告白實錄》詳細描述，當時在香港的兩岸協議，雙方並非政府代表，而是採取民間形式，交流窗口之間的議議。陸方是海協會，台灣是海基會。

1992年會談首日10月28日陸方要求針對「一個中國」進行討論，片面地表示，「雙方堅持一個中國原則」，但台灣並沒有同意，也沒有可確認的文件。假設是實務者之間達成的重大協議，也應該要再度向上級確認才是。

接下來1993年4月27日在新加坡舉行的辜汪會議，是1949年兩岸分隔以來最高層級的歷史性會談。李登輝回憶，當時海基會董事長辜振甫在會談途中致電向他報告，「汪會長（海協會會長汪道涵）要求承認『一個中國』，該如何怎麼辦」，李指示「沒必要同意」，因此李的立場是，不管是92年還是93年，雙方都沒有達成協議。

2000年總統大選時，李登輝支持的連戰在選戰中落敗，國民黨首次丟掉政權。李登輝表示，2000年的總統大選國民黨在首度丟掉政權的震撼下，陸委會主委蘇起才突然說有「九二共識」。

李登輝還指出，國民黨主張「一個中國」的「中國」是「中華民國」這樣片面解釋的想法，是建立在虛構上的。

《李登輝祕錄》指出，他擔任總統任期結束後，因為被追究敗選責任而被迫卸下國民黨主席之職。沒有李登輝的國民黨喝下「九二共識」的毒藥向對岸靠攏，似乎是試圖藉此重振黨勢。

(中時 )