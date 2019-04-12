向來語出驚人的《看台報告》記者布切，12日再次公開放話，強調公鹿如果想要明年夏天順利留住「字母哥」阿提托康波，必須認真考慮趕緊跟湖人交易換來「小皇帝」詹姆斯，組成實力空前強大的全新「雙核」，提升更多奪冠機會！

「公鹿相當渴望留住阿提托康波，儘管這是假設或猜測，如果他們告訴字母哥，有辦法現在就把詹姆斯挖來，幫助球隊馬上奪冠，」布切說，「甚至為了爭取詹姆斯，全隊除了字母哥以外，都可當作交易籌碼，相信字母哥留下意願自然變高。」

詹姆斯去年夏天跟湖人簽下4年1.53億美元合約，其中並未包含交易否決權，隨著湖人本季內訌不斷，也跟季後賽繼續無緣，湖人籃球事務總裁魔術強生更是無預警自行請辭離去，外界就開始建議詹皇應該趕緊跟湖人提出交易申請了。

畢竟目前不僅魔術強生走人，湖人總管瓦林卡飯碗也岌岌可危，想在今年夏天找來另外一名頂級球星跟詹姆斯搭配難度更高，如此一來，詹皇唯一的爭冠方式，就是提出交易申請跳槽，或許去跟阿提托康波聯手，就是一個很棒的選擇。

(中時電子報)