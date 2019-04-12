國道1號永康交流道聯絡道工程等3案合併動土，今天上午由內政部長徐國勇主持動土儀式，預計2022年底前完工，未來永康交流道聯絡道環線通車後，由永康交流道下來的民眾可利用環線進入安南區，將有效分散永康交流道車潮及改善既有安南區車潮壅塞。

安南區、永康區是台南市人口成長的前2名，當地又有許多工業區，許多工業區車輛透過永安路作為運輸道路，加上民眾仰賴長和路一段1巷堤防道路作為永康區至安平區的台一線替代道路，因此造成區段主要服務道路永安路於尖峰時段易產生交通壅塞，形成交通瓶頸。

內政部營建署補助台南市政府生活圈道路交通系統建設計畫辦理的「國道1號永康交流道聯絡道工程」，第一標永康區中正北路至永安橋拓寬開闢工程，今日辦理開工動土典禮。

台南市長黃偉哲表示，因應安南區及永康區人口快速成長，該聯絡道工程全程完工後，可有效串連永康交流道、北外環快速道路、亞太棒球訓練中心、台灣歷史博物館、安南醫院及國道8號等重大建設，形成永康及安南新環線。

工務局表示，「國道1號永康交流道聯絡道工程」由中正北路至國道8號總長5,569公尺，總經費約30億元；全線完工後將可連結永康交流道跨鹽水溪接至國道8號，以及新設匝道與北外環快速道路連結，有助打通安南區至永康交流道交通瓶頸，建構完善道路系統；全案因路線較長，分5標辦理，預計2022年底前完工。

(中時 )