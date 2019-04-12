廣受日本年輕人喜愛，當今的人氣潮團Suchmos上個月宣布將於6月7日首度來台開唱，11日主唱YONCE率先代表其他成員來台，與媒體見面，搶先體驗台灣人的熱情與溫暖。

首次來台的YONCE表示從台灣籍的工作人員口中聽說了許多台灣的事情，非常期待這次來台，一下飛機更是立刻大喊：「想吃水果！」看到飯店準備的芭蕉及芭樂都感到非常新奇。被問到對於即將展開的亞洲巡演有什麼挑戰，主唱YONCE則笑說：「會想家。」

Suchmos出道五年來短時間爆紅，問到在心境上有什麼改變，YONCE說其實一直以來都只想與團員一起持續做出喜歡的音樂。六名團員之前平常只會為了創作上的意見不合有爭執，很少會真的大吵，平常也會一起去欣賞喜歡的藝人的演唱會，並一起逛街、去澡堂，維繫感情。出道當時有聽其他樂團的朋友說台灣有很喜歡Suchmos的樂迷們，於是一直很想來台表演，也想對台灣的歌迷說一聲「久等了。」

Suchmos 由主唱YONCE、吉他手TAIKING、貝斯手HSU、鼓手OK、DJ KCEE、及鍵盤手TAIHEI組成。最初是於2013年在日本神奈川縣成軍。除了搖滾之外，他們的音樂也受到如爵士及嘻哈等黑人音樂的影響，連團名都來自於美國傳奇爵士樂手路易·阿姆斯壯 （Louis Armstrong） 的綽號「Satchmo」。

他們成軍後於2014年火速登上FUJI ROCK的舞台，2015年發行首張專輯並被Apple Music選為年度新人，2017年發行的第二張專輯《THE KIDS》不但一舉登上了公信榜亞軍及日本告示牌冠軍，更獲得了日本唱片大賞的最優秀專輯獎，成為日本新生代的指標性樂團。最新專輯《THE ANYMAL》台壓版已經正式發行，與台灣當地樂團Deca joins同台的演唱會也將於6月7日登場，詳情請洽ICON Promotions。

(中時 )