日本因為南韓限制日本水產進口向世貿組織（WTO）提訴一案，WTO爭議解決機構二審裁決大逆轉，取消要求南韓修正措施的一審裁決，日本敗訴。台北市議員游淑慧12日上午指出，認為核食公投是「弱智作為」的台北市長柯文哲，才是「政客愚民、政客怯懦」；她也透露，今天（12日）下午，地檢署還要約談核食公投的提案人國民黨副主席郝龍斌，是司法檢調刁難約談公投案的提案人。

日核災食品限制入境。(圖／本報資料照片)

游淑慧稱，2016年底，郝龍斌針對核災區食品輸台提出公投，主文為：「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」最後在去年高票通過。

她認為，這個公投案展現了台灣人對於食安、貿易、進口的自主權與尊嚴，「結果我們的執政黨，卻時時刻刻拿WTO來威脅全民。」她指出，這個公投案經過長達兩年的社會討論、連署運動；結果柯市長卻說「這個公投是事先沒有討論的弱智作為」。

游淑慧表示，這個公投案最後經過人民一票票的投票確認，得到了社會高度認同，到了今天，中選會還透過司法檢調來刁難約談公投案的提案人。「台灣最大的弱智，是政客愚民！台灣最大的危險，是政客怯懦！」

她提到，去年的公投結果、昨天的判決出爐，打臉了一群馬後炮的「無心」政客，犧牲食安、討好外國的「無能」政客，贏不了，就用司法整人的「無良」政客。

(旺報 )