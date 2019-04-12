火爆警匪動作片《九龍不敗》由金馬獎最佳導演陳果執導，全片充滿陳果善長黯黑殘暴又帶著魔幻的強烈風格，演員找來張晉與世界拳王安德森席爾瓦對壘，並集合香港當紅的演員鄭嘉穎、劉心悠及鄧麗欣共同演出。

電影以連環女警虐殺案展開，張晉則是化身為屢碰奇案的刑警，唯獨此案不但讓他摸不著頭緒，甚至連末婚妻女警都因辦案而失蹤，劇情與動作都充滿驚險刺激感。

雖然張晉平日以愛家好男人的形象深入人心，常與太太蔡少芬及兩個女兒秀出一家和樂融融的照片，但他在新作中化身為行事暴力的神經質刑警，雖然個性難相處，但卻是個查案不敗的高手，屢破大案的神探。張晉說：「這個刑警有些雙重性格，他會有自己破案的特殊靈感，對我而言是個全新的挑戰，也會更多發揮的空間。」

而UFC綜合格鬥冠軍安德森席爾瓦，曾擁有16連勝的過人紀錄，被譽為綜合格鬥最偉大的選手，他在片中扮演長期住在澳門的往日拳王，現在經營高級健身房為業，張晉因查案發現他和案情有許多關聯，兩人更在片中連翻上演激戰場面，從地面打到高空，更到澳門塔上驚險開戰。電影5月3日上映。

(中時 )