內政部資訊中心主任施明德涉嫌利用任職移民署移民資訊組組長期間，承辦7項採購案收受回扣，並內政部資訊中心主任施明德涉嫌利用任職移民署移民資訊組組長期間，承辦7項採購案收受回扣，台北地檢署指揮廉政署搜索約談施明德等13人到案後，12日依貪汙罪嫌向台北地方法院聲請羈押禁見施明德及李姓業者。

施明德等多名官員涉嫌自2009年間起，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪、違反政府採購法，檢廉2017年11月13日約談施明德41人後，14日凌晨6時許諭令施明德以100萬交保、國發會資訊管理處科長陳英傑30萬交保，另有李姓、郭姓、彭姓9名業者各以50萬、60萬至100萬元交保。

檢廉依據內政提供的資料，經過數月過濾清查，鎖定7項採購案中的2009年「外網安全節能設備案」、2010年「電腦設備更新案」2項標案清查，懷疑施涉嫌收受李姓業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，再透過親友帳戶洗錢，經搜索約談，並複訊施明德及李姓業者後，向北院聲請羈押見施、李。

(中時 )