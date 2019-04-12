輔仁大學心理系2015年爆發性侵案，時任社會科學院院長和心理教師夏林清，受外界質疑處理事件過程不當，輔大性平會調查後決議，認夏林清違反相關法令，輔大心理系教評會、社科院教評會審議後，都認定夏不構成停聘、解聘、不續聘的事由，但輔大教評會卻認定夏言行違反相關法令，依教師法規定作成停聘1年的處分，並獲教育部同意。案經台北高等行政法院審理後，認為輔大是為平息眾怒才停聘；教育部則有干涉大學人事自治之嫌，原處分違法，判決撤銷。

北高行判決理由指出，輔大校教評會停聘夏林清1年的決議，是加入考量夏的行為所引發外部對輔大各種壓力，包含教育部對輔仁大學一再督促應盡速處理，否則將依私立學校法裁處等，才決議將夏林清停聘1年，藉以「平息眾怒」，顯然出於與教師適格與否無關的考量，有裁量濫用違法情事。

本件輔大校教評會作成不利夏林清工作權處分，對夏是否因其行為影響教師適格或為什麼有停聘必要，都未能公開在會議中討論，又未載明理由在決議中，以致無法檢驗辯證，有違行政程序法所示處分，應載明理由的正當程序。

另教育部基於協力保障大學自治職權，在行使教師法第14條之1同意權時，原不應核准輔大校教評會決定，但教育部不僅未善盡職權，甚至在輔大校教評會作成決議前，即一再行文輔大促其召開會議，否則以私立學校法第55條繩之，不無干涉大學人事自治之嫌。所以原處分違法，訴願決定未糾正。夏林清請求撤銷訴願決定及原處分，有理由，應予准許。

(中時 )