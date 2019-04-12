三上悠亞在台人氣非常高。（JKF提供）

超人氣AV三上悠亞於11日出席「TRE台北國際成人展」記者會，她說：「台灣的男粉絲有禮貌又溫柔，每次來台灣都用戀愛的心情和粉絲度過非常珍貴的時光，這次也特別設計愛心的手勢把台灣男粉絲的愛收藏起來。」接者在記者會上分享上圍Ｇ奶保養秘方包括壓按穴道、提胸UP運動和保持戀愛的心，還在寫書法題字，現場揮毫「老司機」三個字。

對於之前有粉絲買三上悠亞充氣娃娃結果實體被虧超級不像，她表示，自己也曾在網路上買東西後來也完全不一樣，這種情況在網路情況還滿常見，但日本製品質比較好、比較不會發生這種事情。

她也沒有網購情趣用品經驗，本身不太會購買情趣用品，因做這行後廠商會送產品業配，不用買，目前沒遇到使用不舒服的情況，接下來8月將跟女優同場較勁，她說：「相比其他女優我比較常來台灣、粉絲跟知名度應該比較多，希望大家可以為我加油給我人氣，不敢說較勁，都是學姊、良性競爭、過去也跟高橋聖子曾經一起演出過、跟白石聊過相約一起來台灣參加成人展。」

三上悠亞還分享印象深刻交戰經驗，剛出道推出作品都是在有太陽光照進來的地方拍攝，讓她心情很緊張，因私下很少在那麼明亮的地方做愛，至於是否喜歡「老司機」？她表示自己喜歡可愛嬌柔的男生，「由我帶領、不喜歡被男生牽著鼻子走，喜歡主動帶領。」

(中時 )