美國紐澤西州日前發生一起縱火事件，起因是一名女子不滿男友3P後，獨留陌生女，氣的放火燒掉男友的房子，所幸該起意外並未造成任何人員傷亡。

縱火的33歲女子楊格（Tasia Young）事發後向警方自首，並供稱，她答應男友的請求，找了一名女子到他的住處進行3P，沒想到結束後，男友竟叫車把她送回家，留下陌生女與他獨處，一想到主角變配角，就失去理智，才會跑到加油站買油，燒了男友的房子。

雖然這起因吃醋引發的縱火案無人傷亡，但楊格仍被依縱火與襲擊等罪遭法辦。

(中時電子報)