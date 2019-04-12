3P後被放生 正牌女友怒放火燒屋 11:022019/04/12 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女子不滿男友3Ｐ後將她趕走，獨留陌生女，氣的放火燒掉房子。(示意圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國紐澤西州日前發生一起縱火事件，起因是一名女子不滿男友3P後，獨留陌生女，氣的放火燒掉男友的房子，所幸該起意外並未造成任何人員傷亡。 縱火的33歲女子楊格（Tasia Young）事發後向警方自首，並供稱，她答應男友的請求，找了一名女子到他的住處進行3P，沒想到結束後，男友竟叫車把她送回家，留下陌生女與他獨處，一想到主角變配角，就失去理智，才會跑到加油站買油，燒了男友的房子。 雖然這起因吃醋引發的縱火案無人傷亡，但楊格仍被依縱火與襲擊等罪遭法辦。 (中時電子報) #男友 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 誘惑！「光滑嫩腿＋白襪」下一秒網友暴動了 23:042019/04/08 愛犬被打癱 受託養女子卻獲不起訴 21:422019/04/09 挺男友導戲 許瑋甯只當主角 04:102019/04/10 徵男友「有大GG」天燈妹近況曝光 08:232019/04/10 中市建經協會大師講座：建築師劉冠宏「無有建築」以大自然為師 23:572019/04/10 美食控女郎 男友為她留影竟拍成… 00:032019/04/11 女女地鐵大戰！大媽不敵妙齡女「摺疊傘」狂敲頭 08:322019/04/11 裸女半夜超商求救 警要她拿身分證 17:492019/04/11 19歲女子厭世 左營警耐心安撫情緒 18:122019/04/11 她偷放體重計 驚見男友劈腿數字 09:022019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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